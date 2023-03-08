Посол России пристыдил США из-за награждения в Белом доме члена «Азова»*

09 марта 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

Участники нацбатальона известны своими зверствами в отношении населения Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США прославляют своими действиями нацизм, вручив награду International Women of Courage Award члену нацбатальона «Азов»(признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Юлии Паевской. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов. Для тех, кто не знает: Паевская с позывным „Тайра“ — украинская террористка-головорез, чьи руки обагрены кровью стариков, женщин и детей», — сообщает пресс-служба посольства со ссылкой на Антонова. Он также добавил, что властям США должно быть стыдно перед ветеранами. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, а также по спасению мирных жителей Донбасса. Военные формирования нацбатальона закрепились на металлургическом комбинате «Азовсталь» в первые месяцы СВО. Участники полка известны своими зверствами в отношении мирного населения. Ранее URA.RU писало, что боец «Азова» убивал мирных жителей в Мариуполе ради забавы. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

США прославляют своими действиями нацизм, вручив награду International Women of Courage Award члену нацбатальона «Азов»(признан террористической и экстремистской организацией, запрещен в РФ) Юлии Паевской. С таким заявлением выступил посол РФ в США Анатолий Антонов. «Это позор. В голове не укладывается, что в стенах Белого дома могут чествовать нацистов. Для тех, кто не знает: Паевская с позывным „Тайра“ — украинская террористка-головорез, чьи руки обагрены кровью стариков, женщин и детей», — сообщает пресс-служба посольства со ссылкой на Антонова. Он также добавил, что властям США должно быть стыдно перед ветеранами. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, а также по спасению мирных жителей Донбасса. Военные формирования нацбатальона закрепились на металлургическом комбинате «Азовсталь» в первые месяцы СВО. Участники полка известны своими зверствами в отношении мирного населения. Ранее URA.RU писало, что боец «Азова» убивал мирных жителей в Мариуполе ради забавы. *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России