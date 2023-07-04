С Далером прощаются у мечети Абу Ханифа в Екатеринбурге Фото: Андрей Ермолаев © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге погиб шестилетний Далер Бобиев

В Екатеринбурге сегодня простятся с шестилетним Далером Бобиевым — его похоронят по мусульманским традициям. О его пропаже опекун Вероника Наумова заявила 26 июня, однако позже женщина призналась, что ребенок погиб в результате несчастного случая еще в декабре. Тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых — он хранился в спортивной сумке в подполе. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа, а организацию похорон мальчика на себя взяло духовное управление мусульман Свердловской области.

11:07 Тело Далера вынесли во двор мечети. Мулла начал читать главную молитву усопшему «Калима-и Шахада».

11:06 Представители мечети сообщают, что приносить игрушки и цветы нельзя — это не соответствует мусульманским традициям. Но при этом отмечают, что все, что люди оставили на память Далеру, отвезут к месту захоронения.

11:00 Жительница Екатеринбурга Марьям не знала семью Далера, но не смогла пройти мимо. Сегодня вместе с мужем они пришли проводить в последний путь шестилетнего Далера. Марьям считает, что опекун Вероника Наумова заслуживает высшей меры наказания.

10:53 Люди продолжают нести цветы и игрушки. На территории мечети уже больше 100 человек.

10:43 Даша и Лиза узнали об истории Далера из новостей. Девочки проживают в Юго-западном районе Екатеринбурга, они пришли на похороны Далера, так как не могли оставаться в стороне. Им очень жаль шестилетнего мальчика. Юные горожанки принесли к мечети игрушки.

10:34 На данный момент в мечети Абу Ханифа собралось около 70 человек. Прихожане продолжают нести цветы.

10:30 Для прихожан в мечети подготовили воду. Родственников со стороны биологической мамы Далера и родного отца на похоронах не будет, последнего не отпустили из колонии.

10:29 Сестра Далера, которая проживала с ним в приемной семье, сейчас находится в реабилитационном центре, ей оказывают психологическую помощь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал двоюродный брат погибшего мальчика.

10:22 Люди уже начали приносить первые игрушки и цвету к месту, где будет проходить прощание с погибшим мальчиком.

10:10 «Изначально мы хотели провести мероприятие с 10:00 до 13:00, но видите сами — погода очень жаркая. Решили сократить время с 11:00 до 12:00, после обеда здесь могут остаться волонтеры, добрые люди, которые сочувствуют. После церемонии мы похороним мальчика в Горном Щите», — завил журналистам представитель мечети.

10:01 У мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге уже понемногу начинают собираться люди, хотя прощание намечено на 11:00. На месте уже двоюродный брат Далер — Шамсутдин Бобиев, представители мусульманского сообщества, православной церкви, полицейские и реанимация.