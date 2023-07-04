В Екатеринбурге сегодня простятся с шестилетним Далером Бобиевым — его похоронят по мусульманским традициям. О его пропаже опекун Вероника Наумова заявила 26 июня, однако позже женщина призналась, что ребенок погиб в результате несчастного случая еще в декабре. Тело мальчика нашли в гараже семьи Наумовых — он хранился в спортивной сумке в подполе. Наумову отправили в СИЗО до 26 августа, а организацию похорон мальчика на себя взяло духовное управление мусульман Свердловской области.
11:07 05.07.2023 Тело Далера вынесли во двор мечети. Мулла начал читать главную молитву усопшему «Калима-и Шахада».
11:06 05.07.2023 Представители мечети сообщают, что приносить игрушки и цветы нельзя — это не соответствует мусульманским традициям. Но при этом отмечают, что все, что люди оставили на память Далеру, отвезут к месту захоронения.
11:00 05.07.2023 Жительница Екатеринбурга Марьям не знала семью Далера, но не смогла пройти мимо. Сегодня вместе с мужем они пришли проводить в последний путь шестилетнего Далера. Марьям считает, что опекун Вероника Наумова заслуживает высшей меры наказания.
10:53 05.07.2023 Люди продолжают нести цветы и игрушки. На территории мечети уже больше 100 человек.
10:43 05.07.2023 Даша и Лиза узнали об истории Далера из новостей. Девочки проживают в Юго-западном районе Екатеринбурга, они пришли на похороны Далера, так как не могли оставаться в стороне. Им очень жаль шестилетнего мальчика. Юные горожанки принесли к мечети игрушки.
10:34 05.07.2023 На данный момент в мечети Абу Ханифа собралось около 70 человек. Прихожане продолжают нести цветы.
10:30 05.07.2023 Для прихожан в мечети подготовили воду. Родственников со стороны биологической мамы Далера и родного отца на похоронах не будет, последнего не отпустили из колонии.
10:29 05.07.2023 Сестра Далера, которая проживала с ним в приемной семье, сейчас находится в реабилитационном центре, ей оказывают психологическую помощь. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал двоюродный брат погибшего мальчика.
10:22 05.07.2023 Люди уже начали приносить первые игрушки и цвету к месту, где будет проходить прощание с погибшим мальчиком.
10:10 05.07.2023 «Изначально мы хотели провести мероприятие с 10:00 до 13:00, но видите сами — погода очень жаркая. Решили сократить время с 11:00 до 12:00, после обеда здесь могут остаться волонтеры, добрые люди, которые сочувствуют. После церемонии мы похороним мальчика в Горном Щите», — завил журналистам представитель мечети.
10:01 05.07.2023 У мечети Абу-Ханифа в Екатеринбурге уже понемногу начинают собираться люди, хотя прощание намечено на 11:00. На месте уже двоюродный брат Далер — Шамсутдин Бобиев, представители мусульманского сообщества, православной церкви, полицейские и реанимация.
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