04 июля 2023
03 июля 2023

Новый директор департамента КМНС ЯНАО приступил к работе. Фото

Ульяна Каленюк приступила к работе на посту главы департамента по делам коренных народов ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городская дума. Курган , депутат, чиновница, очки, заседание
Ульяна Каленюк приступила к работе 5 июля Фото:
новость из сюжета
Перестановки в силовых ведомствах

Новым директором департамента по делам коренных и малочисленных народов севера (КМНС) ЯНАО назначена Ульяна Каленюк. Как сообщили представители окружного правительства, чиновница приступила к работе с 5 июля.

«Директором департамента по делам коренных малочисленных народов Севера назначена Ульяна Каленюк. Она приступила к исполнению служебных обязанностей с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении на сайте правительства.

Каленюк до перехода на должность директора департамента возглавляла управление по делам малочисленных народов Севера в администрации Ямальского района. Состояла в кадровом резерве департамента.

О Каленюк известно, что она коренная ненка, родилась и выросла в Яр-Сале, получила два высших образования — педагогическое и юридическое. Замужем, воспитывает двоих детей.

Ранее URA.RU сообщало, что пост главы депКМНС ЯНАО оставался вакантным после выхода на пенсию Ирины Сотруевой. Временно исполнял обязанности директора первый зам главы ведомства Роман Пикун.

Фото:

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Новым директором департамента по делам коренных и малочисленных народов севера (КМНС) ЯНАО назначена Ульяна Каленюк. Как сообщили представители окружного правительства, чиновница приступила к работе с 5 июля. «Директором департамента по делам коренных малочисленных народов Севера назначена Ульяна Каленюк. Она приступила к исполнению служебных обязанностей с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении на сайте правительства. Каленюк до перехода на должность директора департамента возглавляла управление по делам малочисленных народов Севера в администрации Ямальского района. Состояла в кадровом резерве департамента. О Каленюк известно, что она коренная ненка, родилась и выросла в Яр-Сале, получила два высших образования — педагогическое и юридическое. Замужем, воспитывает двоих детей. Ранее URA.RU сообщало, что пост главы депКМНС ЯНАО оставался вакантным после выхода на пенсию Ирины Сотруевой. Временно исполнял обязанности директора первый зам главы ведомства Роман Пикун.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...