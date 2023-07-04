Новым директором департамента по делам коренных и малочисленных народов севера (КМНС) ЯНАО назначена Ульяна Каленюк. Как сообщили представители окружного правительства, чиновница приступила к работе с 5 июля.
«Директором департамента по делам коренных малочисленных народов Севера назначена Ульяна Каленюк. Она приступила к исполнению служебных обязанностей с сегодняшнего дня», — говорится в сообщении на сайте правительства.
Каленюк до перехода на должность директора департамента возглавляла управление по делам малочисленных народов Севера в администрации Ямальского района. Состояла в кадровом резерве департамента.
О Каленюк известно, что она коренная ненка, родилась и выросла в Яр-Сале, получила два высших образования — педагогическое и юридическое. Замужем, воспитывает двоих детей.
Ранее URA.RU сообщало, что пост главы депКМНС ЯНАО оставался вакантным после выхода на пенсию Ирины Сотруевой. Временно исполнял обязанности директора первый зам главы ведомства Роман Пикун.
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