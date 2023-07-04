Мэрию в ЯНАО заставили снести опасные расселенные дома

05 июля 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

К демонтажу приступят только после прокурорской проверки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура Салехарда (ЯНАО) заставила администрацию города приступить к сносу трех домов в поселке Пельвож, которые должны были исчезнуть еще в конце 2022 года. По мнению ведомства, дома несут угрозу пожарной безопасности. «Установлено, что администрацией города не приняты меры по демонтажу 3 расселенных домов в п. Пельвож, которые подлежали сносу до конца 2022 года <…> Прокурор города главе муниципального образования внес представление об устранении нарушений закона, а также направил в суд иск о возложении на орган местного самоуправления обязанности произвести снос аварийных домов», — сообщили в окружной прокуратуре. По их информации, дома несли угрозу соблюдению противопожарного режима в поселке. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мэрия затягивает расселение аварийных домов. Об этом также заявили в прокуратуре округа, где осмотрели состояние дома в Тазовском и потребовали от администрации ускорить сроки расселения граждан.

Прокуратура Салехарда (ЯНАО) заставила администрацию города приступить к сносу трех домов в поселке Пельвож, которые должны были исчезнуть еще в конце 2022 года. По мнению ведомства, дома несут угрозу пожарной безопасности. «Установлено, что администрацией города не приняты меры по демонтажу 3 расселенных домов в п. Пельвож, которые подлежали сносу до конца 2022 года <…> Прокурор города главе муниципального образования внес представление об устранении нарушений закона, а также направил в суд иск о возложении на орган местного самоуправления обязанности произвести снос аварийных домов», — сообщили в окружной прокуратуре. По их информации, дома несли угрозу соблюдению противопожарного режима в поселке. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО мэрия затягивает расселение аварийных домов. Об этом также заявили в прокуратуре округа, где осмотрели состояние дома в Тазовском и потребовали от администрации ускорить сроки расселения граждан.