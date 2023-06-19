В Тазовском мэрия затягивает с переселением жильцов из аварийных домов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Тазовском (ЯНАО) дом 35 по улице Пушкина находится в крайне аварийном состоянии, но расселение его жильцов запланировано администрацией района на конец 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

«Несмотря на крайнюю аварийность дома № 35 по ул. Пушкина в поселке Тазовский, органами местного самоуправления сроки его отселения определены на конец декабря 2024 года. Прокурор района внес представление главе района, а также направил иск в суд о понуждении администрации пересмотреть срок расселения граждан и провести страховочные мероприятия», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО на официальном сайте.

В сообщении уточняется, что Тазовский районный суд отклонил первоначальные требования прокуратуры. В окружном апелляционном суде удалось добиться отмены первой части решения, и признать необходимость провести страховочные работы по усилению несущих конструкций и фундамента дома, но сроки расселения жильцов остались прежними.

Корреспондент агентства направил запрос в администрацию Тазовского района с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU рассказало, что власти Тазовского в течение шести лет переселяют почетную жительницу района из одного аварийного дома в другой. В районной администрации отвечают, что свободного жилого фонда для переселенцев нет.

Дом в поселке Тазовском по улице Пушкина, 35 Фото: telegram-канал «Прокуратура Ямало-Ненецкого автономного округа»