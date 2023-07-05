Экс-заместитель генсека НАТО раскрыла, что получит Украина после долгожданного саммита альянса

Экс-заместитель генсека НАТО Бабст: Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО

05 июля 2023 в 10:52 Размер текста - 17 +

Украина не получит долгожданные гарантии безопасности на саммите НАТО, заявила Стефани Бабст Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля. Об этом заявила экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст. Она отметила, что на саммите будут затронуты только темы военной помощи. «Для Украины единственной надежной гарантией безопасности было бы, если бы одна или несколько стран пришли и сказали, что они сражаются вместе и посылают войска. Это и есть гарантия безопасности, все остальное — просто поддержка», — заявила Стефани Бабст, ее слова приводит Литовское национальное радио и телевидение . Она отметила, что на саммите будут обсуждаться только поставки военной помощи. Для поддержки Киева могут быть созданы специальные фонды. Однако они уже существуют в течение 10 лет, отметила Стефани Бабст. «Затем будет создан новый Совет НАТО-Украина, и вы уже слышите по моему тону, что это шутка, потому что это просто еще один ярлык. Говорят, что Украина будет сидеть за столом как равная. Нет, этого не будет», — заявила Бабст. По ее словам, этого не будет потому, что Киев будет продолжать участвовать в западном дискуссионном поле в качестве партнера, но не члена НАТО. Сам президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решения о посещении саммита НАТО. Это связано с соображениями о безопасности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина не получит гарантии безопасности на саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11—12 июля. Об этом заявила экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст. Она отметила, что на саммите будут затронуты только темы военной помощи. «Для Украины единственной надежной гарантией безопасности было бы, если бы одна или несколько стран пришли и сказали, что они сражаются вместе и посылают войска. Это и есть гарантия безопасности, все остальное — просто поддержка», — заявила Стефани Бабст, ее слова приводит Литовское национальное радио и телевидение. Она отметила, что на саммите будут обсуждаться только поставки военной помощи. Для поддержки Киева могут быть созданы специальные фонды. Однако они уже существуют в течение 10 лет, отметила Стефани Бабст. «Затем будет создан новый Совет НАТО-Украина, и вы уже слышите по моему тону, что это шутка, потому что это просто еще один ярлык. Говорят, что Украина будет сидеть за столом как равная. Нет, этого не будет», — заявила Бабст. По ее словам, этого не будет потому, что Киев будет продолжать участвовать в западном дискуссионном поле в качестве партнера, но не члена НАТО. Сам президент Украины Владимир Зеленский еще не принял решения о посещении саммита НАТО. Это связано с соображениями о безопасности.