Бывший сотрудник НАТО назвала главную ошибку альянса в отношениях с Украиной и Путиным

Экс-заместитель генсека НАТО Бабст: главной ошибкой альянса был отказ от введения войск на Украину

05 июля 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

НАТО должна принять Украину в альянс, чтобы удивить Владимира Путина, заявила Стефани Бабст Фото: NIDS/NATO Multimedia Library НАТО необходимо «выйти из зоны комфорта». Альянс должен скорректировать структуру так, чтобы Россия и Китай видели сплоченность военно-политического блока. Таким мнением поделилась экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст. Она указала, что главной ошибкой альянса является отказ от отправки своих войск на Украину. «Сдерживание НАТО не работает, потому что оно не предотвратило спецоперацию России на Украине, а заявления [президента США] Джо Байдена и других лидеров о том, что альянс не будет вмешиваться военным путем, были ошибкой», — рассказала Бабст в интервью литовскому изданию LRT . Она объяснила, что сейчас НАТО находится полностью разрозненной. По ее словам, президент России Владимир Путин видит слабость военного блока. Причиной разногласий в НАТО Бабст назвала отсутствие консенсуса. По ее словам, необходимо сплотиться и предоставить Украине членство в НАТО, чтобы «удивить Путина». Бабст надеется, что альянс сможет «выйти из зоны комфорта» и мыслить стратегически. «Нам нужно стратегически изменить всю игру, вывести стратегическую динамику на более высокий уровень, вернуть утраченную инициативу. Сейчас мы продолжаем совершать одну и ту же ошибку», — заключила Бабст. Вопреки заявлениям Бабст, западные лидеры признают, что НАТО ведет войну против России. Так, президент Хорватии Зоран Миланович объяснил, что альянс ведет прокси-войну против РФ с помощью Украины, передает RT. Кроме того, Запад отправляет наемников на Украину. Выяснилось, что, воюя за ВСУ, они получают от 30 до 100 тысяч гривен, передает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

НАТО необходимо «выйти из зоны комфорта». Альянс должен скорректировать структуру так, чтобы Россия и Китай видели сплоченность военно-политического блока. Таким мнением поделилась экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст. Она указала, что главной ошибкой альянса является отказ от отправки своих войск на Украину. «Сдерживание НАТО не работает, потому что оно не предотвратило спецоперацию России на Украине, а заявления [президента США] Джо Байдена и других лидеров о том, что альянс не будет вмешиваться военным путем, были ошибкой», — рассказала Бабст в интервью литовскому изданию LRT. Она объяснила, что сейчас НАТО находится полностью разрозненной. По ее словам, президент России Владимир Путин видит слабость военного блока. Причиной разногласий в НАТО Бабст назвала отсутствие консенсуса. По ее словам, необходимо сплотиться и предоставить Украине членство в НАТО, чтобы «удивить Путина». Бабст надеется, что альянс сможет «выйти из зоны комфорта» и мыслить стратегически. «Нам нужно стратегически изменить всю игру, вывести стратегическую динамику на более высокий уровень, вернуть утраченную инициативу. Сейчас мы продолжаем совершать одну и ту же ошибку», — заключила Бабст. Вопреки заявлениям Бабст, западные лидеры признают, что НАТО ведет войну против России. Так, президент Хорватии Зоран Миланович объяснил, что альянс ведет прокси-войну против РФ с помощью Украины, передает RT. Кроме того, Запад отправляет наемников на Украину. Выяснилось, что, воюя за ВСУ, они получают от 30 до 100 тысяч гривен, передает телеканал 360.