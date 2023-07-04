В Челябинской области средняя зарплата выросла за год на 14%

05 июля 2023 в 12:36 Размер текста - 17 +

Номинальная среднемесячная зарплата выросла на 14,1% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Челябинской области номинальная среднемесячная зарплата с января по апрель 2022 года к тому же периоду 2023 года выросла на 14,1%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстате. «Среднемесячная номинальная зарплата работников организаций Челябинской области в январе—апреле 2023 года по сравнению с январем-апрелем 2022 года увеличилась на 14,1% и составила 53571,5 рубля. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен за тот же период выросла на 7,3%», — уточнили в ведомстве. Выше среднего получают работники информации и связи (на 35,9%), научной и технической деятельности (на 35,6%), финансовой и страховой деятельности (на 34%). Ниже среднего платят в гостиницах и общественном питании (43,5%), прочих видах услуг (на 33,8%) и работе с недвижимым имуществом (на 33,7%). Более 70 тысяч рублей получают на химическом производстве (83409,6 рубля), производстве лекарств и медицинских материалов (76375,6 рубля). В список высоких зарплат вошло также производство автомобилей и прицепов (73370,8 рубля). Ниже 30 тысяч рублей получают на производстве одежды (24462,8 рубля), полиграфии и копировании (26435,6 рубля), обработке древесины и производстве деревянных изделий, кроме мебели (28949 рублей)

В Челябинской области номинальная среднемесячная зарплата с января по апрель 2022 года к тому же периоду 2023 года выросла на 14,1%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Челябинскстате. «Среднемесячная номинальная зарплата работников организаций Челябинской области в январе—апреле 2023 года по сравнению с январем-апрелем 2022 года увеличилась на 14,1% и составила 53571,5 рубля. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен за тот же период выросла на 7,3%», — уточнили в ведомстве. Выше среднего получают работники информации и связи (на 35,9%), научной и технической деятельности (на 35,6%), финансовой и страховой деятельности (на 34%). Ниже среднего платят в гостиницах и общественном питании (43,5%), прочих видах услуг (на 33,8%) и работе с недвижимым имуществом (на 33,7%). Более 70 тысяч рублей получают на химическом производстве (83409,6 рубля), производстве лекарств и медицинских материалов (76375,6 рубля). В список высоких зарплат вошло также производство автомобилей и прицепов (73370,8 рубля). Ниже 30 тысяч рублей получают на производстве одежды (24462,8 рубля), полиграфии и копировании (26435,6 рубля), обработке древесины и производстве деревянных изделий, кроме мебели (28949 рублей)