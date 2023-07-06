В Кремле назвали возможную причину падения рубля

Песков: падение рубля могли вызвать спекуляции на валютном рынке

06 июля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

В Кремле не исключают спекуляций на валютном рынке Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Изменения курса рубля на фоне спецоперации на Украине Колебания курсов валют могут быть связаны со спекуляциями на рынке. Этого не исключают в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы действительно все видим такие колебания. Курс валют растет, рубль падает. Но мы это видели несколько раз и ранее. Были отскоки назад. Мы знаем, что, как правило, в таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас», — отметил Песков. По его словам, в целом макроэкономические показатели в России «лучше ожидаемых». «Об этом, в том числе, речь шла на недавней встрече президента с председателем правительства. По поводу макроэкономической стабильности никаких вопросов не возникает», — подчеркнул представитель Кремля. Курс доллара 6 июля преодолел отметку в 92 рубля, курс евро — 100 рублей. Это максимальные показатели с марта 2022 года. Производители техники в России предупредили о повышении цен на свою продукцию на 10 и более процентов. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина назвала текущую ситуацию на валютном рынке «благом для России».

Колебания курсов валют могут быть связаны со спекуляциями на рынке. Этого не исключают в Кремле, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Мы действительно все видим такие колебания. Курс валют растет, рубль падает. Но мы это видели несколько раз и ранее. Были отскоки назад. Мы знаем, что, как правило, в таких повышениях есть значительная доля спекулятивных игр, которые нельзя исключать и сейчас», — отметил Песков. По его словам, в целом макроэкономические показатели в России «лучше ожидаемых». «Об этом, в том числе, речь шла на недавней встрече президента с председателем правительства. По поводу макроэкономической стабильности никаких вопросов не возникает», — подчеркнул представитель Кремля. Курс доллара 6 июля преодолел отметку в 92 рубля, курс евро — 100 рублей. Это максимальные показатели с марта 2022 года. Производители техники в России предупредили о повышении цен на свою продукцию на 10 и более процентов. Глава ЦБ России Эльвира Набиуллина назвала текущую ситуацию на валютном рынке «благом для России».