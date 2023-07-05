05 июля 2023

Бытовая техника в России дорожает на фоне ослабления рубля

«Коммерсант»: бытовая техника в РФ подорожала на 10-15% из-за ослабления рубля
© Служба новостей «URA.RU»
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Ажиотаж в МедиаМаркт. Алатырь. Екатеринбург, бытовая техника, холодильники
Рост цены на 10-15% заметили у брендов бытовой техники Beko, Tefal, Lex Фото:

Цены на бытовую технику в России стали поднимать после повышения курса доллара и евро. В среднем из-за ослабления рубля магазины-дистрибуторы стали увеличивать цена на 10-15%, следует из писем производителей.

«В них [письмах производителей к магазинам-дистрибуторам] говорится о повышении закупочных цен в связи с изменением курсов иностранных валют», — передает данные газета «Коммерсант». В частности, рост цены на 10-15% заметен у брендов бытовой техники Beko, Tefal, Lex.

За последние дни курс доллара стал свыше 91 рубля, а евро поднялось до 99 рублей. Эти значения валют стали максимальными начиная с марта 2022 года.

Ранее URA.RU передавало слова первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, что снижение курса рубля, который сказывается на росте доллара до 90 рублей, происходит из-за изменения торгового баланса. Также агентство передавало мнение аналитика Алексея Мурашева, что в июле европейская валюта может достигнуть 98 рублей, а доллар 89.

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Цены на бытовую технику в России стали поднимать после повышения курса доллара и евро. В среднем из-за ослабления рубля магазины-дистрибуторы стали увеличивать цена на 10-15%, следует из писем производителей. «В них [письмах производителей к магазинам-дистрибуторам] говорится о повышении закупочных цен в связи с изменением курсов иностранных валют», — передает данные газета «Коммерсант». В частности, рост цены на 10-15% заметен у брендов бытовой техники Beko, Tefal, Lex. За последние дни курс доллара стал свыше 91 рубля, а евро поднялось до 99 рублей. Эти значения валют стали максимальными начиная с марта 2022 года. Ранее URA.RU передавало слова первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, что снижение курса рубля, который сказывается на росте доллара до 90 рублей, происходит из-за изменения торгового баланса. Также агентство передавало мнение аналитика Алексея Мурашева, что в июле европейская валюта может достигнуть 98 рублей, а доллар 89.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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