Бытовая техника в России дорожает на фоне ослабления рубля

«Коммерсант»: бытовая техника в РФ подорожала на 10-15% из-за ослабления рубля

06 июля 2023 в 04:18 Размер текста - 17 +

Рост цены на 10-15% заметили у брендов бытовой техники Beko, Tefal, Lex Фото: Александр Мамаев © URA.RU Цены на бытовую технику в России стали поднимать после повышения курса доллара и евро. В среднем из-за ослабления рубля магазины-дистрибуторы стали увеличивать цена на 10-15%, следует из писем производителей. «В них [письмах производителей к магазинам-дистрибуторам] говорится о повышении закупочных цен в связи с изменением курсов иностранных валют», — передает данные газета « Коммерсант ». В частности, рост цены на 10-15% заметен у брендов бытовой техники Beko, Tefal, Lex. За последние дни курс доллара стал свыше 91 рубля, а евро поднялось до 99 рублей. Эти значения валют стали максимальными начиная с марта 2022 года. Ранее URA.RU передавало слова первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, что снижение курса рубля, который сказывается на росте доллара до 90 рублей, происходит из-за изменения торгового баланса. Также агентство передавало мнение аналитика Алексея Мурашева, что в июле европейская валюта может достигнуть 98 рублей, а доллар 89.

Цены на бытовую технику в России стали поднимать после повышения курса доллара и евро. В среднем из-за ослабления рубля магазины-дистрибуторы стали увеличивать цена на 10-15%, следует из писем производителей. «В них [письмах производителей к магазинам-дистрибуторам] говорится о повышении закупочных цен в связи с изменением курсов иностранных валют», — передает данные газета «Коммерсант». В частности, рост цены на 10-15% заметен у брендов бытовой техники Beko, Tefal, Lex. За последние дни курс доллара стал свыше 91 рубля, а евро поднялось до 99 рублей. Эти значения валют стали максимальными начиная с марта 2022 года. Ранее URA.RU передавало слова первого зампреда ЦБ Ксении Юдаевой, что снижение курса рубля, который сказывается на росте доллара до 90 рублей, происходит из-за изменения торгового баланса. Также агентство передавало мнение аналитика Алексея Мурашева, что в июле европейская валюта может достигнуть 98 рублей, а доллар 89.