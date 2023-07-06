Набиуллина объяснила, почему ЦБ не помешал падению рубля

Для России любой курс рубля будет приемлем. Вмешиваться в валютный рынок стоит лишь в том случае, когда на нем не хватает ликвидности, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Мы не таргетируем курс рубля. Для нас любой курс приемлем, мы его учитываем, когда принимаем решения по денежно-кредитной политике», — заявила Эльвира Набиуллина во время финансового конгресса Центробанка. Она подчеркнула, что вмешиваться в валютный рынок следует, только когда на нем не хватает ликвидности. Трансляция ее выступления велась на телеканале «Россия-24».
Ранее рубль начал резко падать. При этом евро поднимался выше 100 рублей, а доллар более 90 рублей, передает «Национальная служба новостей». Набиуллина заявила, что нестабильный курс российской валюты связан с резким ростом экспорта и снижением импорта, но является «благом» для экономики страны.
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