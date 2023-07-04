Кристина Горланова и ее команда покидает уральский филиал ГМИИ Пушкина в Екатеринбурге

Заведующая уральского филиала ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ) в Екатеринбурге Кристина Горланова покидает свой пост. Вместе с ней заявление об увольнении написала вся команда.
«10 июля Кристина Горланова прекращает работу на должности заведующей Уральским филиалом ГМИИ им. А.С. Пушкина (Уральский ГЦСИ, Екатеринбург), который возглавляла с 2020 года. Причину своего решения она не разглашает. О том, кто займет ее пост, неизвестно», — сообщает издание «Артгид».
В знак солидарности вместе с ней увольняются начальник отдела специальных проектов Дарья Малика, начальника отдела художественных программ и творческих проектов Ирина Кудрявцева, главный специалист по связям с общественностью Екатерина Журавлева и ведущий специалист отдела художественных программ и творческих проектов филиала Алексей Бочаров. В своем официальном заявлении команда уточняет, что не согласна с политикой московского Пушкинского музея, но иного выхода кроме увольнения люди не видят.
В уральском ГСЦИ на звонок корреспондента ответили, но комментировать ситуацию отказались. Также собеседник заявил, что никакой пресс-службы у филиала нет. Был направлен запрос в московский Пушкинский музей, но на момент публикации новости ответа не поступало.
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