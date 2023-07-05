ГУФСИН проводит проверку в колонии, где зек обвинил руководство в вымогательстве

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Исправительная колония строгого режима №12. Нижний Тагил, зона, кпп, фсин россии, исправительная колония, место заключения, пенитенциарная система
В ИК-37 проводится служебная проверка (архивное фото) Фото:

ГУФСИН по Пермскому краю проводит внутреннюю проверку после того, как осужденный ИК-37 обвинил сотрудников колонии в вымогательстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«В исправительной колонии № 37 ГУФСИН России по Пермскому краю проводится служебная проверка. Все материалы будут направлены в региональное СУ СК для дачи правовой оценки», — рассказали в управлении.

Ранее URA.RU сообщало о том, что заключенный, находящийся в ИК-37, записал видеообращение, в котором обвинил руководство колонии в вымогательстве. По словам осужденного, начальник исправительного учреждения требовал от него 200 тысяч рублей.

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ГУФСИН по Пермскому краю проводит внутреннюю проверку после того, как осужденный ИК-37 обвинил сотрудников колонии в вымогательстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В исправительной колонии № 37 ГУФСИН России по Пермскому краю проводится служебная проверка. Все материалы будут направлены в региональное СУ СК для дачи правовой оценки», — рассказали в управлении. Ранее URA.RU сообщало о том, что заключенный, находящийся в ИК-37, записал видеообращение, в котором обвинил руководство колонии в вымогательстве. По словам осужденного, начальник исправительного учреждения требовал от него 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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