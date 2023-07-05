ГУФСИН проводит проверку в колонии, где зек обвинил руководство в вымогательстве

05 июля 2023 в 20:48 Размер текста - 17 +

В ИК-37 проводится служебная проверка (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ГУФСИН по Пермскому краю проводит внутреннюю проверку после того, как осужденный ИК-37 обвинил сотрудников колонии в вымогательстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В исправительной колонии № 37 ГУФСИН России по Пермскому краю проводится служебная проверка. Все материалы будут направлены в региональное СУ СК для дачи правовой оценки», — рассказали в управлении. Ранее URA.RU сообщало о том, что заключенный, находящийся в ИК-37, записал видеообращение, в котором обвинил руководство колонии в вымогательстве. По словам осужденного, начальник исправительного учреждения требовал от него 200 тысяч рублей.

ГУФСИН по Пермскому краю проводит внутреннюю проверку после того, как осужденный ИК-37 обвинил сотрудников колонии в вымогательстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «В исправительной колонии № 37 ГУФСИН России по Пермскому краю проводится служебная проверка. Все материалы будут направлены в региональное СУ СК для дачи правовой оценки», — рассказали в управлении. Ранее URA.RU сообщало о том, что заключенный, находящийся в ИК-37, записал видеообращение, в котором обвинил руководство колонии в вымогательстве. По словам осужденного, начальник исправительного учреждения требовал от него 200 тысяч рублей.