ГУФСИН проводит проверку в колонии, где зек обвинил руководство в вымогательстве

В ИК-37 проводится служебная проверка (архивное фото)
ГУФСИН по Пермскому краю проводит внутреннюю проверку после того, как осужденный ИК-37 обвинил сотрудников колонии в вымогательстве. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«В исправительной колонии № 37 ГУФСИН России по Пермскому краю проводится служебная проверка. Все материалы будут направлены в региональное СУ СК для дачи правовой оценки», — рассказали в управлении.
Ранее URA.RU сообщало о том, что заключенный, находящийся в ИК-37, записал видеообращение, в котором обвинил руководство колонии в вымогательстве. По словам осужденного, начальник исправительного учреждения требовал от него 200 тысяч рублей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.