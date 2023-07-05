Генерал Юдин: Суровикин не ведет каналы в Telegram

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Суровикин Сергей, суровикин сергей
Сергей Суровикин не связан ни с каким telegram-каналом Фото:

Крупный канал «Суровикин в Telegram» никак не связан с заместителем командующего Объединенной группировки войск (ОГВ), главнокомандующим ВКС, генерал-полковником Сергеем Суровикиным. Об этом в разговоре с URA.RU заявил замглавы ВКС России, генерал-полковник Андрей Юдин.

«Я не думаю, что какие-то каналы могут быть связаны с Сергеем Владимировичем. Он никак не связан с этим каналом», — сказал Андрей Юдин.

Канал «Суровикин в Telegram» имеет более 299 тысяч подписчиков. Владельцы канала активно зарабатывают на рекламе: так, в день появляется от одной до двух реклам в день, за которую, согласно официальным расценкам, просят от 35 тысяч рублей. При попытке написать админам канала, что он — фейк, администраторы блокируют этого пользователя. Источник URA.RU в Минобороны РФ отмечал, что у Суровикина нет ни каналов в Telegram, ни аккаунтов в соцсетях, а подобные каналы собираются блокировать.

Ранее в telegram-каналах начали распространяться слухи об отставке Суровикина и его заместителя на фоне мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Юдин опровергал данную информацию в разговоре с URA.RU, отметив, что находится в отпуске. По мнению депутата Госдумы Олега Матвейчева, Украина при помощи США начала информационную компанию Суровикина.

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Крупный канал «Суровикин в Telegram» никак не связан с заместителем командующего Объединенной группировки войск (ОГВ), главнокомандующим ВКС, генерал-полковником Сергеем Суровикиным. Об этом в разговоре с URA.RU заявил замглавы ВКС России, генерал-полковник Андрей Юдин. «Я не думаю, что какие-то каналы могут быть связаны с Сергеем Владимировичем. Он никак не связан с этим каналом», — сказал Андрей Юдин. Канал «Суровикин в Telegram» имеет более 299 тысяч подписчиков. Владельцы канала активно зарабатывают на рекламе: так, в день появляется от одной до двух реклам в день, за которую, согласно официальным расценкам, просят от 35 тысяч рублей. При попытке написать админам канала, что он — фейк, администраторы блокируют этого пользователя. Источник URA.RU в Минобороны РФ отмечал, что у Суровикина нет ни каналов в Telegram, ни аккаунтов в соцсетях, а подобные каналы собираются блокировать. Ранее в telegram-каналах начали распространяться слухи об отставке Суровикина и его заместителя на фоне мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Юдин опровергал данную информацию в разговоре с URA.RU, отметив, что находится в отпуске. По мнению депутата Госдумы Олега Матвейчева, Украина при помощи США начала информационную компанию Суровикина.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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