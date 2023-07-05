Генерал Юдин: Суровикин не ведет каналы в Telegram

05 июля 2023 в 19:51 Размер текста - 17 +

Сергей Суровикин не связан ни с каким telegram-каналом Фото: официальный сайт Президента РФ Крупный канал «Суровикин в Telegram» никак не связан с заместителем командующего Объединенной группировки войск (ОГВ), главнокомандующим ВКС, генерал-полковником Сергеем Суровикиным. Об этом в разговоре с URA.RU заявил замглавы ВКС России, генерал-полковник Андрей Юдин. «Я не думаю, что какие-то каналы могут быть связаны с Сергеем Владимировичем. Он никак не связан с этим каналом», — сказал Андрей Юдин. Канал «Суровикин в Telegram» имеет более 299 тысяч подписчиков. Владельцы канала активно зарабатывают на рекламе: так, в день появляется от одной до двух реклам в день, за которую, согласно официальным расценкам, просят от 35 тысяч рублей. При попытке написать админам канала, что он — фейк, администраторы блокируют этого пользователя. Источник URA.RU в Минобороны РФ отмечал, что у Суровикина нет ни каналов в Telegram, ни аккаунтов в соцсетях, а подобные каналы собираются блокировать. Ранее в telegram-каналах начали распространяться слухи об отставке Суровикина и его заместителя на фоне мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Юдин опровергал данную информацию в разговоре с URA.RU, отметив, что находится в отпуске. По мнению депутата Госдумы Олега Матвейчева, Украина при помощи США начала информационную компанию Суровикина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Крупный канал «Суровикин в Telegram» никак не связан с заместителем командующего Объединенной группировки войск (ОГВ), главнокомандующим ВКС, генерал-полковником Сергеем Суровикиным. Об этом в разговоре с URA.RU заявил замглавы ВКС России, генерал-полковник Андрей Юдин. «Я не думаю, что какие-то каналы могут быть связаны с Сергеем Владимировичем. Он никак не связан с этим каналом», — сказал Андрей Юдин. Канал «Суровикин в Telegram» имеет более 299 тысяч подписчиков. Владельцы канала активно зарабатывают на рекламе: так, в день появляется от одной до двух реклам в день, за которую, согласно официальным расценкам, просят от 35 тысяч рублей. При попытке написать админам канала, что он — фейк, администраторы блокируют этого пользователя. Источник URA.RU в Минобороны РФ отмечал, что у Суровикина нет ни каналов в Telegram, ни аккаунтов в соцсетях, а подобные каналы собираются блокировать. Ранее в telegram-каналах начали распространяться слухи об отставке Суровикина и его заместителя на фоне мятежа основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Юдин опровергал данную информацию в разговоре с URA.RU, отметив, что находится в отпуске. По мнению депутата Госдумы Олега Матвейчева, Украина при помощи США начала информационную компанию Суровикина.