Против генерала Суровикина развернута кампания в Telegram, Минобороны уже отреагировало

20 октября 2022 в 15:38 Размер текста - 17 +

Генерала Сергея Суровикина нет и никогда не было в соцсетях, говорят в Минобороны Фото: Михаил Метцель/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим российскими войсками на Украине в мессенджере Telegram стали появляться каналы, ведущиеся от его имени. Источник URA.RU в Минобороны заявил, что все они — фейковые, и меры реагирования уже предприняты. А зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предположил, что за анонимами стоят украинские ЦИПсО — центры информационно-психологических спецопераций. Самый крупный из пяти каналов, замеченных корреспондентом, имеет 210 тысяч подписчиков. В нем публикуются в основном новости о действиях российской армии. Вот так его рекламируют другие каналы на военную тематику: «Генерал армии Сергей Суровикин теперь в Telegram. Герой Российской Федерации, герой ЛНР. Более десяти иных наград. Поддержим полководца». Другой канал (аудитория — около 15 тысяч пользователей) ведется в формате дневника: с короткими репликами как бы от первого лица. В отличие от других «каналов Суровикина», комментарии там открыты. В основном под постами выражают поддержку и восхищение генералом, но есть и те, кто пишет о своих проблемах. Так, женщина, представившаяся матерью одного из мобилизованных солдат, рассказала, что «весь их полк погиб, осталось 14 человек, находятся в [Красном] Лимане и ждут помощи». «Их капитан Селиверстов их бросил», — утверждает пользователь. Еще одна подписчица — с ником «Александра Кассандра» — поинтересовалась у «Суровикина»: «Почему забирают ребят, которые не были в боевых действиях?» «В действительности же у генерала Суровикина нет ни каналов в Telegram, ни аккаунтов в соцсетях. И никогда не было», — прокомментировал собеседник URA.RU в Минобороны. «Ведется совместная работа с Роскомнадзором по закрытию этих каналов», — добавил он. «Для меня совершенно очевидно, что это еще одна операция украинских ЦИПсО», — заявил Малькевич. По словам эксперта, цель создания таких каналов — распространение фейков от имени Суровикина, а также дискредитация генерала, ставшего лицом спецоперации. Эта гипотеза подтверждается появлением в Telegram постов с неподтвержденной информацией, очерняющей статусного военнослужащего. «[ЦИПсО] видят растущую популярность Суровикина в российском обществе. <…> В некоторых telegram-каналах идет всевозможная реклама других проектов ЦИПсО из серии „страшные кадры 18+, не переходите по ссылке“, но, соответственно, люди переходят. Там, в том числе специальные боты, ворующие персональные данные… И эта кампания будет продолжаться», — уверен Малькевич. URA.RU также обратилось в пресс-службу Telegram с просьбой рассказать, как администрация мессенджера борется с подобными фейками. Ответ к моменту публикации не поступил. О назначении Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в зоне спецоперации РФ на Украине Минобороны сообщило 8 октября. До этого генерал командовал группировкой «Юг». Так рекламируют один из каналов, ведущихся от имени Суровикина Фото: скриншот

После назначения генерала армии Сергея Суровикина командующим российскими войсками на Украине в мессенджере Telegram стали появляться каналы, ведущиеся от его имени. Источник URA.RU в Минобороны заявил, что все они — фейковые, и меры реагирования уже предприняты. А зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предположил, что за анонимами стоят украинские ЦИПсО — центры информационно-психологических спецопераций. Самый крупный из пяти каналов, замеченных корреспондентом, имеет 210 тысяч подписчиков. В нем публикуются в основном новости о действиях российской армии. Вот так его рекламируют другие каналы на военную тематику: «Генерал армии Сергей Суровикин теперь в Telegram. Герой Российской Федерации, герой ЛНР. Более десяти иных наград. Поддержим полководца». Другой канал (аудитория — около 15 тысяч пользователей) ведется в формате дневника: с короткими репликами как бы от первого лица. В отличие от других «каналов Суровикина», комментарии там открыты. В основном под постами выражают поддержку и восхищение генералом, но есть и те, кто пишет о своих проблемах. Так, женщина, представившаяся матерью одного из мобилизованных солдат, рассказала, что «весь их полк погиб, осталось 14 человек, находятся в [Красном] Лимане и ждут помощи». «Их капитан Селиверстов их бросил», — утверждает пользователь. Еще одна подписчица — с ником «Александра Кассандра» — поинтересовалась у «Суровикина»: «Почему забирают ребят, которые не были в боевых действиях?» «В действительности же у генерала Суровикина нет ни каналов в Telegram, ни аккаунтов в соцсетях. И никогда не было», — прокомментировал собеседник URA.RU в Минобороны. «Ведется совместная работа с Роскомнадзором по закрытию этих каналов», — добавил он. «Для меня совершенно очевидно, что это еще одна операция украинских ЦИПсО», — заявил Малькевич. По словам эксперта, цель создания таких каналов — распространение фейков от имени Суровикина, а также дискредитация генерала, ставшего лицом спецоперации. Эта гипотеза подтверждается появлением в Telegram постов с неподтвержденной информацией, очерняющей статусного военнослужащего. «[ЦИПсО] видят растущую популярность Суровикина в российском обществе. <…> В некоторых telegram-каналах идет всевозможная реклама других проектов ЦИПсО из серии „страшные кадры 18+, не переходите по ссылке“, но, соответственно, люди переходят. Там, в том числе специальные боты, ворующие персональные данные… И эта кампания будет продолжаться», — уверен Малькевич. URA.RU также обратилось в пресс-службу Telegram с просьбой рассказать, как администрация мессенджера борется с подобными фейками. Ответ к моменту публикации не поступил. О назначении Сергея Суровикина командующим объединенной группировкой войск в зоне спецоперации РФ на Украине Минобороны сообщило 8 октября. До этого генерал командовал группировкой «Юг».