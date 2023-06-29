Депутат Госдумы обвинил Украину в информационном ударе по Суровикину

Депутат Госдумы Матвейчев заявил о старте информационной кампании против Суровикина

29 июня 2023 в 14:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин (на фото — справа) не принимает кадровые решения под давлением общества, сказал Олег Матвейчев Фото: Фото: официальный сайт Прездента РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина при помощи американских союзников начала информационную компанию против замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО, генерал-полковника Сергея Суровикина. Об этом URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев, отметив, что оснований для отставки военачальника нет. «Никакой почвы ни для каких отставок нет. Это просто информационная война, которая наносит удары по нашему штабу. Нужно так и относиться к этому. Заказчики в конечном итоге — американцы и украинцы. Их основная задача — это дестабилизировать руководство наших вооруженных сил. Для этого придумываются всевозможные слухи, инсинуации о всевозможных снятиях», — сказал Олег Матвейчев. По его словам, президент России Владимир Путин не обращает внимание на подобного рода слухи. «Слава богу, у нас ни президент, ни высший руководство страны не читает Telergam. Все это слухи, это пустые хлопоты, но они нервируют общество. У нас президент никогда не принимает решения под давлением общественного мнения, тем более американских или ЦИПсОшных (Центры информационно-психологических операций) telegram-каналов», — отметил депутат. Председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин в беседе с агентством подчеркнул, что поводов усомниться в своей компетентности, как военачальника, Сергей Суровикин не давал. «Людей всегда пытаются загнобить какими-то фейками. Одним из таких стала тема Суровикина. При этом генерал во время спецоперации показал себя с лучшей стороны: всегда на переднем плане, принципиален и имеет свою точку зрения по поводу проведения тех или иных боевых мероприятий. То, что он делает на Донбассе, показывает, чем должен заниматься командир. Он толковый боевой генерал», — поделился собеседник URA.RU. Замкомандующего ОГВ не хотел разжигания конфликта с бизнесменом Евгением Пригожиным, заявил Тутрин. «Он пытался помочь разрешить эту ситуацию. С его стороны были приняты правильные решения. Благодаря ему сохранена жизнь многих наших военнослужащих, не утрачены позиции обороны населенных пунктов», — заключил генерал-майор. Ранее основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по их лагерю. 24 июня был организован мятеж. Первым к бойцам частной армии обратился Суровикин и призвал их прекратить играть на руку противнику. Генерал армии отвечал за коммуникацию между Минобороны РФ и Пригожиным в зоне СВО. После мятежа в telegram-каналах начали распространяться слухи об отставке Суровикина и его заместителя. Генерал-полковник Андрей Юдин опроверг данную информацию в разговоре с URA.RU, отметив, что находится в отпуске. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина при помощи американских союзников начала информационную компанию против замкомандующего Объединенной группировки войск (ОГВ) в зоне СВО, генерал-полковника Сергея Суровикина. Об этом URA.RU заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Олег Матвейчев, отметив, что оснований для отставки военачальника нет. «Никакой почвы ни для каких отставок нет. Это просто информационная война, которая наносит удары по нашему штабу. Нужно так и относиться к этому. Заказчики в конечном итоге — американцы и украинцы. Их основная задача — это дестабилизировать руководство наших вооруженных сил. Для этого придумываются всевозможные слухи, инсинуации о всевозможных снятиях», — сказал Олег Матвейчев. По его словам, президент России Владимир Путин не обращает внимание на подобного рода слухи. «Слава богу, у нас ни президент, ни высший руководство страны не читает Telergam. Все это слухи, это пустые хлопоты, но они нервируют общество. У нас президент никогда не принимает решения под давлением общественного мнения, тем более американских или ЦИПсОшных (Центры информационно-психологических операций) telegram-каналов», — отметил депутат. Председатель региональной общественной организации «Совет ветеранов боевых действий», генерал-майор Николай Тутрин в беседе с агентством подчеркнул, что поводов усомниться в своей компетентности, как военачальника, Сергей Суровикин не давал. «Людей всегда пытаются загнобить какими-то фейками. Одним из таких стала тема Суровикина. При этом генерал во время спецоперации показал себя с лучшей стороны: всегда на переднем плане, принципиален и имеет свою точку зрения по поводу проведения тех или иных боевых мероприятий. То, что он делает на Донбассе, показывает, чем должен заниматься командир. Он толковый боевой генерал», — поделился собеседник URA.RU. Замкомандующего ОГВ не хотел разжигания конфликта с бизнесменом Евгением Пригожиным, заявил Тутрин. «Он пытался помочь разрешить эту ситуацию. С его стороны были приняты правильные решения. Благодаря ему сохранена жизнь многих наших военнослужащих, не утрачены позиции обороны населенных пунктов», — заключил генерал-майор. Ранее основатель частной армии Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по их лагерю. 24 июня был организован мятеж. Первым к бойцам частной армии обратился Суровикин и призвал их прекратить играть на руку противнику. Генерал армии отвечал за коммуникацию между Минобороны РФ и Пригожиным в зоне СВО. После мятежа в telegram-каналах начали распространяться слухи об отставке Суровикина и его заместителя. Генерал-полковник Андрей Юдин опроверг данную информацию в разговоре с URA.RU, отметив, что находится в отпуске.