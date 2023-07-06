Биолог Сухомлинова: природные лесные пожары никогда не исчезнут

06 июля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

После верхового пожара тайге на восстановление нужно несколько десятков лет, отметила Валентина Сухомлинова Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 Полностью ликвидировать лесные пожары, происходящие по естественным причинам, невозможно. Можно лишь снизить число поджогов, однако площади горения при этом какое-то время еще будут велики, объяснила URA.RU биолог (работала в заповедниках России и в Академии наук РФ), член Международного социально-экологического союза, кандидат географических наук, доцент Валентина Сухомлинова. «Добиться полного прекращения поджогов сразу не удастся. Да и пожары, происходящие по естественным причинам, никогда не исчезнут. Даже если удастся искоренить поджоги, гореть какое-то время будет сильно и масштабно, потому что площадь нарушенных фитоценозов (растительное сообщество — прим. URA.RU) будет снижаться очень медленно. Сколько нужно времени, чтобы после верхового пожара восстановилась тайга? Как минимум, несколько десятков лет. Восстановление начинается с роста травы, кустарников, подроста лиственных деревьев. Именно с тех сообществ, которые особенно хорошо горят и являются прекрасными проводниками пожаров. Дело в том, что пожары меняют сырые и затененные фитоценозы на открытые, засушливые, продуваемые, с хорошим горючим материалом», — рассказала Валентина Сухомлинова. По словам биолога, снизить количество лесных пожаров поможет только активная ликвидация любых возгораний. «Выход только один — бороться с любыми поджогами и тушить любые пожары. Только при этих условиях постепенно будут восстанавливаться фитоценозы с низкой горимостью. Это и снизит частоту и площадь пожаров», — добавила Сухомлинова. Как сообщает Росгидромет со ссылкой на Информационную систему дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), суммарно пройденных огнем территорий РФ (с 1 января по 3 июля 2023 года) оказалось больше на 20,3%, по сравнению с 2022 годом. Увеличились площади возгораний в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Полностью ликвидировать лесные пожары, происходящие по естественным причинам, невозможно. Можно лишь снизить число поджогов, однако площади горения при этом какое-то время еще будут велики, объяснила URA.RU биолог (работала в заповедниках России и в Академии наук РФ), член Международного социально-экологического союза, кандидат географических наук, доцент Валентина Сухомлинова. «Добиться полного прекращения поджогов сразу не удастся. Да и пожары, происходящие по естественным причинам, никогда не исчезнут. Даже если удастся искоренить поджоги, гореть какое-то время будет сильно и масштабно, потому что площадь нарушенных фитоценозов (растительное сообщество — прим. URA.RU) будет снижаться очень медленно. Сколько нужно времени, чтобы после верхового пожара восстановилась тайга? Как минимум, несколько десятков лет. Восстановление начинается с роста травы, кустарников, подроста лиственных деревьев. Именно с тех сообществ, которые особенно хорошо горят и являются прекрасными проводниками пожаров. Дело в том, что пожары меняют сырые и затененные фитоценозы на открытые, засушливые, продуваемые, с хорошим горючим материалом», — рассказала Валентина Сухомлинова. По словам биолога, снизить количество лесных пожаров поможет только активная ликвидация любых возгораний. «Выход только один — бороться с любыми поджогами и тушить любые пожары. Только при этих условиях постепенно будут восстанавливаться фитоценозы с низкой горимостью. Это и снизит частоту и площадь пожаров», — добавила Сухомлинова. Как сообщает Росгидромет со ссылкой на Информационную систему дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ-Рослесхоз), суммарно пройденных огнем территорий РФ (с 1 января по 3 июля 2023 года) оказалось больше на 20,3%, по сравнению с 2022 годом. Увеличились площади возгораний в Центральном, Южном, Северо-Кавказском, Приволжском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.