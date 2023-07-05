НАТО создала орган с равноправным участием Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, совещание, нато, заседание, nato, североатлантический альянс, stock
В Вильнюсе пройдет первое заседание Совета «НАТО-Украина» Фото:

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля состоится первое заседание Совета «НАТО-Украина». Саммит пройдет с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга.

«Заседание Совета „НАТО-Украина“ на уровне глав государств и правительств со Швецией», — отмечается в программе саммита на официальном сайте Североатлантического альянса от 12 июля. Ранее Столтенберг рассказывал о создании отдельного Совета «НАТО-Украина».

Генсек НАТО рассказывал, что Украина будет на равных с остальными членами стран НАТО в рамках нового Совета. По его словам, Киев будет консультироваться и принимать решения по вопросам общей обеспокоенности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоординировал дальнейшие свои планы со Столтенбергом в преддверии саммита НАТО. До этого глава Украины просил гарантии вступления в альянс.

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ходе саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля состоится первое заседание Совета «НАТО-Украина». Саммит пройдет с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга. «Заседание Совета „НАТО-Украина“ на уровне глав государств и правительств со Швецией», — отмечается в программе саммита на официальном сайте Североатлантического альянса от 12 июля. Ранее Столтенберг рассказывал о создании отдельного Совета «НАТО-Украина». Генсек НАТО рассказывал, что Украина будет на равных с остальными членами стран НАТО в рамках нового Совета. По его словам, Киев будет консультироваться и принимать решения по вопросам общей обеспокоенности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоординировал дальнейшие свои планы со Столтенбергом в преддверии саммита НАТО. До этого глава Украины просил гарантии вступления в альянс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...