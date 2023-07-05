НАТО создала орган с равноправным участием Украины

05 июля 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

В Вильнюсе пройдет первое заседание Совета «НАТО-Украина» Фото: NIDS/NATO Multimedia Library В ходе саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля состоится первое заседание Совета «НАТО-Украина». Саммит пройдет с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга. «Заседание Совета „НАТО-Украина“ на уровне глав государств и правительств со Швецией», — отмечается в программе саммита на официальном сайте Североатлантического альянса от 12 июля. Ранее Столтенберг рассказывал о создании отдельного Совета «НАТО-Украина». Генсек НАТО рассказывал, что Украина будет на равных с остальными членами стран НАТО в рамках нового Совета. По его словам, Киев будет консультироваться и принимать решения по вопросам общей обеспокоенности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоординировал дальнейшие свои планы со Столтенбергом в преддверии саммита НАТО. До этого глава Украины просил гарантии вступления в альянс.

В ходе саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля состоится первое заседание Совета «НАТО-Украина». Саммит пройдет с участием генсека НАТО Йенса Столтенберга. «Заседание Совета „НАТО-Украина“ на уровне глав государств и правительств со Швецией», — отмечается в программе саммита на официальном сайте Североатлантического альянса от 12 июля. Ранее Столтенберг рассказывал о создании отдельного Совета «НАТО-Украина». Генсек НАТО рассказывал, что Украина будет на равных с остальными членами стран НАТО в рамках нового Совета. По его словам, Киев будет консультироваться и принимать решения по вопросам общей обеспокоенности. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что скоординировал дальнейшие свои планы со Столтенбергом в преддверии саммита НАТО. До этого глава Украины просил гарантии вступления в альянс.