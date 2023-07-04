Зеленский заявил о договоренностях с генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал позиции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом рассказал сам украинский президент.
«Скоординировали со Столтенбергом позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас самое подходящее время для принятия сильных решений и конкретных шагов в нужном направлении. Зеленский также поздравил Столтенберга с продлением его полномочий до октября 2024 года.
Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что обсуждение вступления Украины в альянс будет возможно только после проведения саммита в Вильнюсе. Генсек НАТО также отмечал,что альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, передает
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.