Зеленский заявил о договоренностях с генсеком НАТО 04 июля 2023 в 22:39 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский обговорил с Йенсом Столтенбергом главные вопросы перед саммитом НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский согласовал позиции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом рассказал сам украинский президент. «Скоординировали со Столтенбергом позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас самое подходящее время для принятия сильных решений и конкретных шагов в нужном направлении. Зеленский также поздравил Столтенберга с продлением его полномочий до октября 2024 года. Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что обсуждение вступления Украины в альянс будет возможно только после проведения саммита в Вильнюсе. Генсек НАТО также отмечал,что альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, передает Life . Президент Украины Владимир Зеленский согласовал позиции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом рассказал сам украинский президент. «Скоординировали со Столтенбергом позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас самое подходящее время для принятия сильных решений и конкретных шагов в нужном направлении. Зеленский также поздравил Столтенберга с продлением его полномочий до октября 2024 года. Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что обсуждение вступления Украины в альянс будет возможно только после проведения саммита в Вильнюсе. Генсек НАТО также отмечал,что альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям