Зеленский заявил о договоренностях с генсеком НАТО

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Владимир Зеленский обговорил с Йенсом Столтенбергом главные вопросы перед саммитом НАТО Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский согласовал позиции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом рассказал сам украинский президент.

«Скоординировали со Столтенбергом позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас самое подходящее время для принятия сильных решений и конкретных шагов в нужном направлении. Зеленский также поздравил Столтенберга с продлением его полномочий до октября 2024 года.

Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что обсуждение вступления Украины в альянс будет возможно только после проведения саммита в Вильнюсе. Генсек НАТО также отмечал,что альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, передает Life.

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Президент Украины Владимир Зеленский согласовал позиции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита альянса, который состоится в Вильнюсе 11—12 июля. Об этом рассказал сам украинский президент. «Скоординировали со Столтенбергом позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО», — написал Зеленский в своем telegram-канале. Он добавил, что сейчас самое подходящее время для принятия сильных решений и конкретных шагов в нужном направлении. Зеленский также поздравил Столтенберга с продлением его полномочий до октября 2024 года. Ранее Йенс Столтенберг сообщил, что обсуждение вступления Украины в альянс будет возможно только после проведения саммита в Вильнюсе. Генсек НАТО также отмечал,что альянс приступил к созданию Совета Украина — НАТО, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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