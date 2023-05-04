Зеленский в Нидерландах попросил гарантий принятия Украины в НАТО 04 мая 2023 в 17:31 Размер текста - 17 + Боевые действия на территории Украины не позволят ей стать членом НАТО, заявил Владимир Зеленский Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина должна получить четкие гарантии от Запада по поводу своего вступления в НАТО после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нидерландах с премьер-министром страны Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. «Украина желает получить четкий сигнал, что после конфликта она станет членом НАТО», — заявил Зеленский. Трансляция встречи проходила на youtube-канале офиса президента Украины. Украинский лидер выразил надежду на продолжение поддержки со стороны Запада, но подчеркнул, что шансы на вступление Украины в НАТО во время конфликта равняются нулю. Ранее Владимир Зеленский выразил полную уверенность в том, что вслед за Швецией и Финляндией членом НАТО станет и Украина. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший завил, что отказ украинского президента от вступления в НАТО мог спасти Украину от конфликта с Россией, передает Life . Украина должна получить четкие гарантии от Запада по поводу своего вступления в НАТО после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нидерландах с премьер-министром страны Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо. «Украина желает получить четкий сигнал, что после конфликта она станет членом НАТО», — заявил Зеленский. Трансляция встречи проходила на youtube-канале офиса президента Украины. Украинский лидер выразил надежду на продолжение поддержки со стороны Запада, но подчеркнул, что шансы на вступление Украины в НАТО во время конфликта равняются нулю. Ранее Владимир Зеленский выразил полную уверенность в том, что вслед за Швецией и Финляндией членом НАТО станет и Украина. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший завил, что отказ украинского президента от вступления в НАТО мог спасти Украину от конфликта с Россией, передает Life. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям