Зеленский в Нидерландах попросил гарантий принятия Украины в НАТО

Украина должна получить четкие гарантии от Запада по поводу своего вступления в НАТО после окончания конфликта на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече в Нидерландах с премьер-министром страны Марком Рютте и премьер-министром Бельгии Александром де Кроо.
«Украина желает получить четкий сигнал, что после конфликта она станет членом НАТО», — заявил Зеленский. Трансляция встречи проходила на youtube-канале офиса президента Украины. Украинский лидер выразил надежду на продолжение поддержки со стороны Запада, но подчеркнул, что шансы на вступление Украины в НАТО во время конфликта равняются нулю.
Ранее Владимир Зеленский выразил полную уверенность в том, что вслед за Швецией и Финляндией членом НАТО станет и Украина. Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший завил, что отказ украинского президента от вступления в НАТО мог спасти Украину от конфликта с Россией, передает
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