В ХМАО депутаты устроили коллеге публичную порку за репост. Инсайд

В думе Пыть-Яха парламентария затравили за репост ОНФ о нарушениях в приюте для животных

05 июля 2023 в 22:02 Размер текста - 17 +

Репост депутата Завадской стал поводом для заседания комиссии по этике в думе Пыть-Яха Фото: Владимир Андреев © URA.RU В думе Пыть-Яха попытались наказать депутата Людмилу Завадскую за размещение в своих соцсетях ссылки на пост «Общероссийского народного фронта», в котором жители массово жаловались на нарушения в местном приюте для животных «Шанс». Источник URA.RU в местном политическом истеблишменте рассказал, что депутата обвинили в травле сотрудников приюта, а на комиссии по этике ее в обход законодательства попытались наказать как лицо, замещающее муниципальную должность. «Коллеги устроили Завадской настоящую публичную порку за репосты ОНФ. Директор приюта Александр Горынцев пожаловался в думу, и ее председатель Дмитрий Уреки решил рассмотреть поступок Завадской на комиссии по этике. Завадская лично принимала участие в обходе приюта вместе с ветслужбой и городскими чиновниками, а прокуратура нашла там множество нарушений. Но в итоге виноватой оказалось не руководство приюта. Завадскую обвинили в травле „Шанса“ и попытались наказать ее как лицо, замещающее муниципальную должность, что является нарушением законодательства — она не должностное лицо, не работает на освобожденной основе и не получает зарплату», — рассказал инсайдер. По словам источника, после комиссии другие депутаты разнесли по соцсетям слухи о скором лишении мандата. В распоряжении редакции есть скриншоты жалобы Горынцева и переписки в чате зоозащитников, где разглашаются результаты заседания. «В этом чате депутаты Ольга Поштаренко и Юлия Баширина пишут, что [Завадская] „виновна, и, если она продолжит в том же духе, то может потерять депутатский мандат“», — добавил собеседник агентства. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с Завадской, и она подтвердила, что в отношении нее было инициировано заседание депутатской комиссии по этике. «Я до сих пор не получила ответ, какое решение было принято. Все нарушения, которые допускало руководство приюта в отношении собак, подтвердила прокуратура. Никакой травли я не устраивала. Есть вопросы к моим коллегам-депутатам. Но их поступки спикер Уреки пока не вынес на рассмотрение комиссии по этике», — сообщила Завадская. Уреки отказался комментировать инцидент. В прокуратуре ХМАО подтвердили проведение комиссии по этике, но сослались на подведомственность и предложили написать запрос в думу Пыть-Яха. На запрос журналиста в установленный законом срок ответ из аппарата думы не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО выявила множественные нарушения в приюте «Шанс». В окружной ветслужбе заявили, что все животные сытые и здоровые, а в клетках чисто. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В думе Пыть-Яха попытались наказать депутата Людмилу Завадскую за размещение в своих соцсетях ссылки на пост «Общероссийского народного фронта», в котором жители массово жаловались на нарушения в местном приюте для животных «Шанс». Источник URA.RU в местном политическом истеблишменте рассказал, что депутата обвинили в травле сотрудников приюта, а на комиссии по этике ее в обход законодательства попытались наказать как лицо, замещающее муниципальную должность. «Коллеги устроили Завадской настоящую публичную порку за репосты ОНФ. Директор приюта Александр Горынцев пожаловался в думу, и ее председатель Дмитрий Уреки решил рассмотреть поступок Завадской на комиссии по этике. Завадская лично принимала участие в обходе приюта вместе с ветслужбой и городскими чиновниками, а прокуратура нашла там множество нарушений. Но в итоге виноватой оказалось не руководство приюта. Завадскую обвинили в травле „Шанса“ и попытались наказать ее как лицо, замещающее муниципальную должность, что является нарушением законодательства — она не должностное лицо, не работает на освобожденной основе и не получает зарплату», — рассказал инсайдер. По словам источника, после комиссии другие депутаты разнесли по соцсетям слухи о скором лишении мандата. В распоряжении редакции есть скриншоты жалобы Горынцева и переписки в чате зоозащитников, где разглашаются результаты заседания. «В этом чате депутаты Ольга Поштаренко и Юлия Баширина пишут, что [Завадская] „виновна, и, если она продолжит в том же духе, то может потерять депутатский мандат“», — добавил собеседник агентства. Корреспонденту URA.RU удалось связаться с Завадской, и она подтвердила, что в отношении нее было инициировано заседание депутатской комиссии по этике. «Я до сих пор не получила ответ, какое решение было принято. Все нарушения, которые допускало руководство приюта в отношении собак, подтвердила прокуратура. Никакой травли я не устраивала. Есть вопросы к моим коллегам-депутатам. Но их поступки спикер Уреки пока не вынес на рассмотрение комиссии по этике», — сообщила Завадская. Уреки отказался комментировать инцидент. В прокуратуре ХМАО подтвердили проведение комиссии по этике, но сослались на подведомственность и предложили написать запрос в думу Пыть-Яха. На запрос журналиста в установленный законом срок ответ из аппарата думы не поступил. Ранее URA.RU писало о том, что прокуратура ХМАО выявила множественные нарушения в приюте «Шанс». В окружной ветслужбе заявили, что все животные сытые и здоровые, а в клетках чисто.