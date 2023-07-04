В Кургане на несколько часов задерживается рейс в Сочи

На рейс ожидается 164 пассажира
Рейс из Кургана в Сочи задерживается на несколько часов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Рейс был запланирован на 18:50 по местному времени.
«В аэропорту Кургана произошла задержка рейса N 4 — 520 Курган-Сочи авиакомпании „Северный ветер“. На рейс ожидается 164 пассажира», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.
Самолет должен был вылететь в 18:50 по местному времени. На данный момент рейс перенесли на шестое июля в 01:30.
Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Нордстар» изменила расписание рейсов из Кургана в Москву. С 5 по 26 июля прибытие стоит в 14:25, а отправление в 15:35.
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