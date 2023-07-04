04 июля 2023

В Кургане на несколько часов задерживается рейс в Сочи

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, крыло самолета, utair, ютейр
На рейс ожидается 164 пассажира Фото:

Рейс из Кургана в Сочи задерживается на несколько часов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Рейс был запланирован на 18:50 по местному времени.

«В аэропорту Кургана произошла задержка рейса N 4 — 520 Курган-Сочи авиакомпании „Северный ветер“. На рейс ожидается 164 пассажира», — сообщает ведомство в своем telegram-канале.

Самолет должен был вылететь в 18:50 по местному времени. На данный момент рейс перенесли на шестое июля в 01:30.

Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Нордстар» изменила расписание рейсов из Кургана в Москву. С 5 по 26 июля прибытие стоит в 14:25, а отправление в 15:35.

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Рейс из Кургана в Сочи задерживается на несколько часов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура. Рейс был запланирован на 18:50 по местному времени. «В аэропорту Кургана произошла задержка рейса N 4 — 520 Курган-Сочи авиакомпании „Северный ветер“. На рейс ожидается 164 пассажира», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. Самолет должен был вылететь в 18:50 по местному времени. На данный момент рейс перенесли на шестое июля в 01:30. Ранее URA.RU писало, что авиакомпания «Нордстар» изменила расписание рейсов из Кургана в Москву. С 5 по 26 июля прибытие стоит в 14:25, а отправление в 15:35.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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