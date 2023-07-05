Мэрия Магнитогорска выиграла суд у хоккейного клуба «Металлург»

06 июля 2023 в 00:21 Размер текста - 17 +

Иск против хоккейного клуба был удовлетворен частично Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Магнитогорска Челябинской области 6 июня выиграла суд у хоккейного клуба «Металлург» по взысканию долгов по арендной плате за землю. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона. От имени мэрии истцом выступил комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Магнитогорска. «Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить частично», — указано в документе, полный текст решения пока не опубликован. Согласно базе данных суда, власти взыскивали с «Металлурга» 52,3 млн рублей. Как было указано в исковом заявлении, это недополученные бюджетом средства за пользование земельным участком на проспекте Ленина, где находится ледовая арена хоккейного клуба. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы ХК и мэрии Магнитогорска. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.

Мэрия Магнитогорска Челябинской области 6 июня выиграла суд у хоккейного клуба «Металлург» по взысканию долгов по арендной плате за землю. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона. От имени мэрии истцом выступил комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Магнитогорска. «Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить частично», — указано в документе, полный текст решения пока не опубликован. Согласно базе данных суда, власти взыскивали с «Металлурга» 52,3 млн рублей. Как было указано в исковом заявлении, это недополученные бюджетом средства за пользование земельным участком на проспекте Ленина, где находится ледовая арена хоккейного клуба. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы ХК и мэрии Магнитогорска. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.