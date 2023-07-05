05 июля 2023

Мэрия Магнитогорска выиграла суд у хоккейного клуба «Металлург»

© Служба новостей «URA.RU»
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Хоккей. Авангард-Металлург. Челябинск., вратарь, хк металлург, голкипер, хоккей
Иск против хоккейного клуба был удовлетворен частично Фото:

Мэрия Магнитогорска Челябинской области 6 июня выиграла суд у хоккейного клуба «Металлург» по взысканию долгов по арендной плате за землю. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона. От имени мэрии истцом выступил комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Магнитогорска.

«Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить частично», — указано в документе, полный текст решения пока не опубликован.

Согласно базе данных суда, власти взыскивали с «Металлурга» 52,3 млн рублей. Как было указано в исковом заявлении, это недополученные бюджетом средства за пользование земельным участком на проспекте Ленина, где находится ледовая арена хоккейного клуба.

Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы ХК и мэрии Магнитогорска. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.

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Мэрия Магнитогорска Челябинской области 6 июня выиграла суд у хоккейного клуба «Металлург» по взысканию долгов по арендной плате за землю. Сообщение об этом появилось в картотеке арбитражного суда региона. От имени мэрии истцом выступил комитет по управлению имуществом и земельным отношениям администрации Магнитогорска. «Судебное заседание по делу завершено. Иск удовлетворить частично», — указано в документе, полный текст решения пока не опубликован. Согласно базе данных суда, власти взыскивали с «Металлурга» 52,3 млн рублей. Как было указано в исковом заявлении, это недополученные бюджетом средства за пользование земельным участком на проспекте Ленина, где находится ледовая арена хоккейного клуба. Корреспондент URA.RU направил запросы в пресс-службы ХК и мэрии Магнитогорска. К моменту публикации новости ответы на них не поступали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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