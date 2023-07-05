Гладков: в Белгородской области формируют второй полк теробороны

В Белгородской области приступили к формированию второго соединения территориальной обороны. Его численность составит 3 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«В течение больше чем полгода происходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен», — заявил Гладков, его слова
22 мая на территорию Грайворонского округа с территории Украины зашла диверсионная группа. Армия России вместе с ФСБ, погранслужбой и Росгвардией приняли меры по ликвидации противника. Также Гладков передал 7 внедорожников командирам батальонов территориальной обороны, передает
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.