Гладков: в Белгородской области формируют второй полк теробороны

05 июля 2023 в 23:37 Размер текста - 17 +

Численность соединения составит 3 тысячи человек, заявил Гладков Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область В Белгородской области приступили к формированию второго соединения территориальной обороны. Его численность составит 3 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В течение больше чем полгода происходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен», — заявил Гладков, его слова приводит Мир Белогорья. 22 мая на территорию Грайворонского округа с территории Украины зашла диверсионная группа. Армия России вместе с ФСБ, погранслужбой и Росгвардией приняли меры по ликвидации противника. Также Гладков передал 7 внедорожников командирам батальонов территориальной обороны, передает МК .

В Белгородской области приступили к формированию второго соединения территориальной обороны. Его численность составит 3 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В течение больше чем полгода происходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен», — заявил Гладков, его слова приводит Мир Белогорья. 22 мая на территорию Грайворонского округа с территории Украины зашла диверсионная группа. Армия России вместе с ФСБ, погранслужбой и Росгвардией приняли меры по ликвидации противника. Также Гладков передал 7 внедорожников командирам батальонов территориальной обороны, передает МК.