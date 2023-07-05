05 июля 2023

Гладков: в Белгородской области формируют второй полк теробороны

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Семинар-совещание к заседанию Госсовета. Москва, гладков вячеслав
Численность соединения составит 3 тысячи человек, заявил Гладков Фото:
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Украинские диверсанты пытались проникнуть в Белгородскую область

В Белгородской области приступили к формированию второго соединения территориальной обороны. Его численность составит 3 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В течение больше чем полгода происходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен», — заявил Гладков, его слова приводит Мир Белогорья.

22 мая на территорию Грайворонского округа с территории Украины зашла диверсионная группа. Армия России вместе с ФСБ, погранслужбой и Росгвардией приняли меры по ликвидации противника. Также Гладков передал 7 внедорожников командирам батальонов территориальной обороны, передает МК.

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В Белгородской области приступили к формированию второго соединения территориальной обороны. Его численность составит 3 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «В течение больше чем полгода происходило большое количество тренировок. Мы купили отличное обмундирование, снаряжение, они сейчас готовы, вопрос в оружии. Могу сказать, что вопрос частично решен», — заявил Гладков, его слова приводит Мир Белогорья. 22 мая на территорию Грайворонского округа с территории Украины зашла диверсионная группа. Армия России вместе с ФСБ, погранслужбой и Росгвардией приняли меры по ликвидации противника. Также Гладков передал 7 внедорожников командирам батальонов территориальной обороны, передает МК.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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