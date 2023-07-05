05 июля 2023
04 июля 2023

Молодежь из ХМАО передала бойцам в зону СВО автобус. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусный вокзал и виды города. Курган, автовокзал, автобусная остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, автобусный вокзал
Автобус оказался очень востребованным в зоне СВО Фото:

Командир службы ракетно-артиллерийского вооружения с позывным «Китаец» поблагодарил членов молодежной палаты Сургута и добровольцев за автобус, который они передали бойцам в зону СВО. Об этом сообщают в социальных сетях.

«Бойцы очень благодарны за предоставленный транспорт. Китаец говорит, что автобус оказался очень востребованным в зоне СВО. На него очередь расписана на несколько дней», — пишут в telegram-канале «ЮграZAлентой».

По словам командира, транспорт там у них прозвали «Китайским бомбовозом» по позывному командира и одной из задач, которую ПАЗ выполняет, — перевозку боекомплектов. Автобус уже проверили в действие. Он уже стал настоящей боевой машиной. Отверстия от пуль и царапины добавили брутальность автобусу.

Ранее URA.RU писало, что бойцы, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарили жителей ХМАО за посылку. Они передали транспорт и коробки с гуманитарной помощью.

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Командир службы ракетно-артиллерийского вооружения с позывным «Китаец» поблагодарил членов молодежной палаты Сургута и добровольцев за автобус, который они передали бойцам в зону СВО. Об этом сообщают в социальных сетях. «Бойцы очень благодарны за предоставленный транспорт. Китаец говорит, что автобус оказался очень востребованным в зоне СВО. На него очередь расписана на несколько дней», — пишут в telegram-канале «ЮграZAлентой». По словам командира, транспорт там у них прозвали «Китайским бомбовозом» по позывному командира и одной из задач, которую ПАЗ выполняет, — перевозку боекомплектов. Автобус уже проверили в действие. Он уже стал настоящей боевой машиной. Отверстия от пуль и царапины добавили брутальность автобусу. Ранее URA.RU писало, что бойцы, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарили жителей ХМАО за посылку. Они передали транспорт и коробки с гуманитарной помощью.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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