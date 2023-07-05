Автобус оказался очень востребованным в зоне СВО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Командир службы ракетно-артиллерийского вооружения с позывным «Китаец» поблагодарил членов молодежной палаты Сургута и добровольцев за автобус, который они передали бойцам в зону СВО. Об этом сообщают в социальных сетях.

«Бойцы очень благодарны за предоставленный транспорт. Китаец говорит, что автобус оказался очень востребованным в зоне СВО. На него очередь расписана на несколько дней», — пишут в telegram-канале «ЮграZAлентой».

По словам командира, транспорт там у них прозвали «Китайским бомбовозом» по позывному командира и одной из задач, которую ПАЗ выполняет, — перевозку боекомплектов. Автобус уже проверили в действие. Он уже стал настоящей боевой машиной. Отверстия от пуль и царапины добавили брутальность автобусу.

Ранее URA.RU писало, что бойцы, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарили жителей ХМАО за посылку. Они передали транспорт и коробки с гуманитарной помощью.