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Бойцы СВО поблагодарили жителей ХМАО за посылку. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ. Гуманитарная помощь. Курган , гуманитарная помощь, посылки фронту
Бойцам передали транспорт и коробки с гуманитарной помощью для медицинских работников Фото:

Бойцы, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарили жителей ХМАО за передачу транспорта и коробок с гуманитарной помощью. Об этом сообщили представители гуманитарного добровольческого корпуса.

«Бойцы на передовой в зоне СВО поблагодарили неравнодушных югорчан за большую посылку, которую передали солдатам добровольцы. Они доставили защитникам Родины транспорт и коробки с гуманитарной помощью для медицинских работников», — написано в официальном telegram-канале организации.

Ранее представители гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставили пиломатериалы в зону СВО. Предприниматели ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан.

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Бойцы, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарили жителей ХМАО за передачу транспорта и коробок с гуманитарной помощью. Об этом сообщили представители гуманитарного добровольческого корпуса. «Бойцы на передовой в зоне СВО поблагодарили неравнодушных югорчан за большую посылку, которую передали солдатам добровольцы. Они доставили защитникам Родины транспорт и коробки с гуманитарной помощью для медицинских работников», — написано в официальном telegram-канале организации. Ранее представители гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставили пиломатериалы в зону СВО. Предприниматели ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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