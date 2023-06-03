Бойцы, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарили жителей ХМАО за передачу транспорта и коробок с гуманитарной помощью. Об этом сообщили представители гуманитарного добровольческого корпуса.
«Бойцы на передовой в зоне СВО поблагодарили неравнодушных югорчан за большую посылку, которую передали солдатам добровольцы. Они доставили защитникам Родины транспорт и коробки с гуманитарной помощью для медицинских работников», — написано в официальном telegram-канале организации.
Ранее представители гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставили пиломатериалы в зону СВО. Предприниматели ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан.
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