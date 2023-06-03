Бойцы СВО поблагодарили жителей ХМАО за посылку. Видео

04 июня 2023 в 04:55 Размер текста - 17 +

Бойцам передали транспорт и коробки с гуманитарной помощью для медицинских работников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бойцы, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарили жителей ХМАО за передачу транспорта и коробок с гуманитарной помощью. Об этом сообщили представители гуманитарного добровольческого корпуса. «Бойцы на передовой в зоне СВО поблагодарили неравнодушных югорчан за большую посылку, которую передали солдатам добровольцы. Они доставили защитникам Родины транспорт и коробки с гуманитарной помощью для медицинских работников», — написано в официальном telegram-канале организации. Ранее представители гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставили пиломатериалы в зону СВО. Предприниматели ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан.

Бойцы, которые находятся сейчас в зоне специальной военной операции (СВО), поблагодарили жителей ХМАО за передачу транспорта и коробок с гуманитарной помощью. Об этом сообщили представители гуманитарного добровольческого корпуса. «Бойцы на передовой в зоне СВО поблагодарили неравнодушных югорчан за большую посылку, которую передали солдатам добровольцы. Они доставили защитникам Родины транспорт и коробки с гуманитарной помощью для медицинских работников», — написано в официальном telegram-канале организации. Ранее представители гуманитарного добровольческого корпуса Югры доставили пиломатериалы в зону СВО. Предприниматели ХМАО решили объединиться и отправить более 100 кубометров доски в Донбасс. Древесину будут использовать для строительства укреплений, а также для ремонта жилищ пострадавших граждан.