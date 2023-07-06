ВСУ понесли значительные потери при наступлении под Артемовском

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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, выстрел, зенитный пулемет, зенитная установка зу23, ЗУ-23, сбойка
Россия отразила атаки ВСУ на трех направлениях Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорваться сквозь российские линии обороны на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, отметив, что противник понес большие потери.

«Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Противник понес значительные потери в живой силе и технике», — заявил Вадим Астафьев. Его слова приводит РИА Новости.

Украина больше месяца пытается прорвать российские линии обороны по всему фронту. Основной удар приходится на Запорожскую область. ВСУ пытаются найти слабые места в российской обороне и на других направлениях, однако существенных успехов достигнуть не могут.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ несут большие потери на южнодонецком направлении. По его словам, противник вынужден из-за этого доукомплектовывать свои подразделения.

Помимо использования пехоты, ВСУ наносят удары артиллерией. С 5 по 6 июля Украина 18 раз обстреляла населенные пункты в ДНР, передает RT.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорваться сквозь российские линии обороны на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, отметив, что противник понес большие потери. «Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Противник понес значительные потери в живой силе и технике», — заявил Вадим Астафьев. Его слова приводит РИА Новости. Украина больше месяца пытается прорвать российские линии обороны по всему фронту. Основной удар приходится на Запорожскую область. ВСУ пытаются найти слабые места в российской обороне и на других направлениях, однако существенных успехов достигнуть не могут. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ несут большие потери на южнодонецком направлении. По его словам, противник вынужден из-за этого доукомплектовывать свои подразделения. Помимо использования пехоты, ВСУ наносят удары артиллерией. С 5 по 6 июля Украина 18 раз обстреляла населенные пункты в ДНР, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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