ВСУ понесли значительные потери при наступлении под Артемовском

06 июля 2023 в 07:28 Размер текста - 17 +

Россия отразила атаки ВСУ на трех направлениях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорваться сквозь российские линии обороны на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, отметив, что противник понес большие потери. «Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Противник понес значительные потери в живой силе и технике», — заявил Вадим Астафьев. Его слова приводит РИА Новости. Украина больше месяца пытается прорвать российские линии обороны по всему фронту. Основной удар приходится на Запорожскую область. ВСУ пытаются найти слабые места в российской обороне и на других направлениях, однако существенных успехов достигнуть не могут. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ несут большие потери на южнодонецком направлении. По его словам, противник вынужден из-за этого доукомплектовывать свои подразделения. Помимо использования пехоты, ВСУ наносят удары артиллерией. С 5 по 6 июля Украина 18 раз обстреляла населенные пункты в ДНР, передает RT.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорваться сквозь российские линии обороны на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, отметив, что противник понес большие потери. «Подразделения Южной группировки войск успешно отразили атаки штурмовых групп ВСУ на соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях. Противник понес значительные потери в живой силе и технике», — заявил Вадим Астафьев. Его слова приводит РИА Новости. Украина больше месяца пытается прорвать российские линии обороны по всему фронту. Основной удар приходится на Запорожскую область. ВСУ пытаются найти слабые места в российской обороне и на других направлениях, однако существенных успехов достигнуть не могут. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что ВСУ несут большие потери на южнодонецком направлении. По его словам, противник вынужден из-за этого доукомплектовывать свои подразделения. Помимо использования пехоты, ВСУ наносят удары артиллерией. С 5 по 6 июля Украина 18 раз обстреляла населенные пункты в ДНР, передает RT.