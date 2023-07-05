Пушилин: ВСУ пытаются пополнить силы на угледарском направлении из-за больших потерь

05 июля 2023 в 23:32 Размер текста - 17 +

По словам Дениса Пушилина, ВСУ несут большие потери Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются доукомплектовать свои войска на южнодонецком направлении из-за больших потерь. В одной из бригад противника осталось не более 40% личного состава, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «На южнодонецком направлении, непосредственно около Угледара, противник несет большие потери во время попыток контрнаступления. По нашей информации, две бригады, которые составляли основу действий ВСУ, выводятся на доукомплектования. В одной из них, по нашим данным, личного состава осталось не более 40%», — сообщил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Глава ДНР добавил, что вся бронированная техника противника была уничтожена. Пушилин отметил, что за последние сутки удалось «несколько отодвинуть силы противника». «На 300 метров противник был отодвинут, что очень хорошо, так как ВСУ пытаются атаковать и контратаковать», — подчеркнул он. Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у НАТО нет сходствующей военной мощи для помощи Украине в контрнаступлении. По его словам, Киев будет умолять о вмешательстве НАТО в конфликт, так как это «единственный шанс для страны».

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются доукомплектовать свои войска на южнодонецком направлении из-за больших потерь. В одной из бригад противника осталось не более 40% личного состава, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. «На южнодонецком направлении, непосредственно около Угледара, противник несет большие потери во время попыток контрнаступления. По нашей информации, две бригады, которые составляли основу действий ВСУ, выводятся на доукомплектования. В одной из них, по нашим данным, личного состава осталось не более 40%», — сообщил Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». Глава ДНР добавил, что вся бронированная техника противника была уничтожена. Пушилин отметил, что за последние сутки удалось «несколько отодвинуть силы противника». «На 300 метров противник был отодвинут, что очень хорошо, так как ВСУ пытаются атаковать и контратаковать», — подчеркнул он. Ранее отставной американский разведчик Скотт Риттер заявил, что у НАТО нет сходствующей военной мощи для помощи Украине в контрнаступлении. По его словам, Киев будет умолять о вмешательстве НАТО в конфликт, так как это «единственный шанс для страны».