Вице-премьер Хуснуллин дал Куйвашеву миллиарды на новый медкластер в Екатеринбурге

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выделил несколько миллиардов рублей на строительство новых зданий Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества в Академическом районе Екатеринбурга. Соответствующий документ появился в распоряжении URA.RU.
«Минздраву России (М. А. Мурашко), Минстрою России (И. Э. Файзуллину), публично-правовой компании „Единый заказчик в сфере строительства“ (К. Г. Оганесяну) обеспечить реализацию объекта с учетом предельного лимита финансирования в объеме 7,5 млрд рублей», — сказано в поручении Хуснуллина по итогам доклада замглавы Минздрава Натальи Хоровой.
Источник агентства, близкий к свердловскому правительству, отметил, что это «большое достижение [губернатора Евгения] Куйвашева». «Хуснуллин долго думал [выделить ли финансирование]», — уточнил собеседник.
В НИИ ОММ помогают женщинам с опасными заболеваниями, мешающими нормальным родам. Новые корпуса института станут частью спроектированного медицинского кластера в Академическом районе. Предполагается, что здесь смогут не только принимать пациентов со сложными болезнями, но и обучать студентов Уральского медуниверситета. Также в кластер войдут большая поликлиника и бульвар, посвященный врачам.
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