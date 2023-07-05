Ростовчане крали детей и продавали их свердловским цыганам

Жители города Шахты из Ростовской области и житель Воронежской области крали детей и продавали их в цыганские семьи, проживающие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях. Об этом сообщает СУ СКР по Ростовской области.
«Следственными органами СУ СК России по Ростовской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух жителей Шахт Ростовской области в похищении детей и их продаже», — заявила пресс-служба ростовского СУ СКР. Преступления были совершены в 2021 году.
Как установило следствие, ростовчане и житель Воронежской области обращались к многодетным женщинам, говорили им, что дети плохо содержаться и их нужно передать органам опеки. Потерпевшие соглашались. Таким образом удалось украсть 10-месячного ребенка из поселка Углеродского Красносулинского района и двух мальчиков трех и семи лет у женщины из поселка Тополевого этого же района. Затем детей продали в цыганские семьи, проживающие в Свердловской, Самарской и Ульяновской областях.
Следователи выяснили, где находятся похищенные несовершеннолетние, их уже вернули к родителям. Обвиняемые находятся под стражей, один — под домашним арестом. Дело направлено в суд.
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