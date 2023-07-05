Губернатор Моор проконтролировал ход реконструкции одной из главных улиц Тюмени. Фото

06 июля 2023 в 10:44 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор (в центре) осмотрел улицу вместе с мэром города Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук посетили улицу Ленина в областной столице. В ходе осмотра им рассказали о нововведениях на одной из центральных улиц города и показали план ее реконструкции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Цель концепции — развить общественное пространство улицы Ленина, сохранив историческую застройку и интегрировав ее в современную городскую среду, превратить пространство из улицы-коридора в улицу, насыщенную различными функциями, где есть места притяжения для горожан и туристов, участки для развлечения и отдыха», — передает корреспондент. Губернатору также рассказали, что на протяжении всей улицы будут обустроены велосипедные дорожки. При этом реконструкция будет проводиться от краеведческого музея до улицы Мориса Тореза. Так, помимо ремонта самой дороги и тротуаров, будет осуществлена высадка деревьев, устройство остановок и парковок. Отдельные проектные решения затронут и примыкающие улицы.

Губернатор Тюменской области Александр Моор и мэр Тюмени Руслан Кухарук посетили улицу Ленина в областной столице. В ходе осмотра им рассказали о нововведениях на одной из центральных улиц города и показали план ее реконструкции. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «Цель концепции — развить общественное пространство улицы Ленина, сохранив историческую застройку и интегрировав ее в современную городскую среду, превратить пространство из улицы-коридора в улицу, насыщенную различными функциями, где есть места притяжения для горожан и туристов, участки для развлечения и отдыха», — передает корреспондент. Губернатору также рассказали, что на протяжении всей улицы будут обустроены велосипедные дорожки. При этом реконструкция будет проводиться от краеведческого музея до улицы Мориса Тореза. Так, помимо ремонта самой дороги и тротуаров, будет осуществлена высадка деревьев, устройство остановок и парковок. Отдельные проектные решения затронут и примыкающие улицы.