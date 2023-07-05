В Свердловской области идут поиски 12-летнего ребенка
В Березовском (Свердловская область) 5 июля пропал 12-летний Ярослав Галдин. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».
«Дата пропажи Ярослава — 5 июля 2023 года. Приметы: среднее телосложение, карие глаза, темные волосы. Рост: 166-167 сантиметров. На момент пропажи бол одет в черную футболку, джинсы и кеды. Также у пропавшего был с собой рюкзак», — сказано в сообщении.
Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв». Передать информацию о местонахождении мальчика можно по номерам: +7 (34369) 4-75-00 и 8 (900) 044-02-20.
В Березовском пропал 12-летний Ярослав Галдин
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