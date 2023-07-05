05 июля 2023

В Свердловской области пропал 12-летний мальчик. Фото

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Операция "Бомж" полиции Калининского района. Челябинск, розыск, кусты, полиция, поиск, следственные действия
В Свердловской области идут поиски 12-летнего ребенка Фото:

В Березовском (Свердловская область) 5 июля пропал 12-летний Ярослав Галдин. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв».

«Дата пропажи Ярослава — 5 июля 2023 года. Приметы: среднее телосложение, карие глаза, темные волосы. Рост: 166-167 сантиметров. На момент пропажи бол одет в черную футболку, джинсы и кеды. Также у пропавшего был с собой рюкзак», — сказано в сообщении.

Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв». Передать информацию о местонахождении мальчика можно по номерам: +7 (34369) 4-75-00 и 8 (900) 044-02-20.

В Березовском пропал 12-летний Ярослав Галдин
В Березовском пропал 12-летний Ярослав Галдин
Фото:

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В Березовском (Свердловская область) 5 июля пропал 12-летний Ярослав Галдин. Об этом рассказали в поисковом отряде «Прорыв». «Дата пропажи Ярослава — 5 июля 2023 года. Приметы: среднее телосложение, карие глаза, темные волосы. Рост: 166-167 сантиметров. На момент пропажи бол одет в черную футболку, джинсы и кеды. Также у пропавшего был с собой рюкзак», — сказано в сообщении. Розыском пропавшего занимается ОВД Березовского городского округа и поисковой отряд «Прорыв». Передать информацию о местонахождении мальчика можно по номерам: +7 (34369) 4-75-00 и 8 (900) 044-02-20.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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