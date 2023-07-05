05 июля 2023

Пермская пенсионерка в суде добилась повышения пенсии

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Трудовая деятельность пенсионерки в совхозе не была включена в страховой стаж Фото:

Жительница Соликамска (Пермский край) заставила через суд Пенсионный Фонд России поднять ей размер пенсионных выплат. В суде женщина указала, что в фонде не учли стаж работы местной жительницы в совхозе, из-за чего размер социальных выплат был снижен. Об этом сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда.

«Суд решил: Обязать Отделение фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю включить в страховой стаж истца период работы в совхозе „Калиново“ и произвести перерасчет пенсии с даты ее назначения», — говорится в решении. Женщина получала пенсию ниже положенной с 2017 года.

Ответчик в суде просил иск не удовлетворять. Представители пенсионного фонда заявили, что печать в трудовой книжке, поставленная под записями о работе женщины в совхозе, не читается. Поэтому стаж не может быть включен. В суде интересы истца представлял городской прокурор, который настоял на том, что нечитаемая печать не может являться основанием для отказа во внесении трудовых лет в страховой стаж.

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Жительница Соликамска (Пермский край) заставила через суд Пенсионный Фонд России поднять ей размер пенсионных выплат. В суде женщина указала, что в фонде не учли стаж работы местной жительницы в совхозе, из-за чего размер социальных выплат был снижен. Об этом сообщается в решении на сайте Соликамского городского суда. «Суд решил: Обязать Отделение фонда Пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Пермскому краю включить в страховой стаж истца период работы в совхозе „Калиново“ и произвести перерасчет пенсии с даты ее назначения», — говорится в решении. Женщина получала пенсию ниже положенной с 2017 года. Ответчик в суде просил иск не удовлетворять. Представители пенсионного фонда заявили, что печать в трудовой книжке, поставленная под записями о работе женщины в совхозе, не читается. Поэтому стаж не может быть включен. В суде интересы истца представлял городской прокурор, который настоял на том, что нечитаемая печать не может являться основанием для отказа во внесении трудовых лет в страховой стаж.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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