05 июля 2023

Пермякам предлагают работу в Израиле с зарплатой в 3000 долларов

© Служба новостей «URA.RU»
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Производство шоколада Cacava. Екатеринбург, шоколад
Кондитерские фабрики расположены в разных городах Израиля Фото:

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу на кондитерских фабриках в Израиле. Работодатель обещает платить от 2,5 до 3 тысяч долларов в месяц.

«Нужны работники на кондитерские фабрики. Обязанности: изготовление сладостей, упаковка, фасовка. Зарплата от 8,5 до 10,2 тысячи шекелей в месяц или от 2,5 до 3 тысяч долларов», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».

Также уточняется, что работодатель поможет въехать в Израиль, оформить разрешение на работу и найти жилье. Но расходы на авиабилеты и проживание не компенсирует. Во время смены сотрудникам будут бесплатно предоставлены завтраки и обеды. Опыт работы не требуется, возраст — старше 18 лет. Знание иностранных языков приветствуется, но не обязательно.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в Финляндию собирать грибы. За это обещают зарплату в 3000 евро.

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Жителям Перми и Пермского края предлагают работу на кондитерских фабриках в Израиле. Работодатель обещает платить от 2,5 до 3 тысяч долларов в месяц. «Нужны работники на кондитерские фабрики. Обязанности: изготовление сладостей, упаковка, фасовка. Зарплата от 8,5 до 10,2 тысячи шекелей в месяц или от 2,5 до 3 тысяч долларов», — сообщается в объявлении на сайте «Авито». Также уточняется, что работодатель поможет въехать в Израиль, оформить разрешение на работу и найти жилье. Но расходы на авиабилеты и проживание не компенсирует. Во время смены сотрудникам будут бесплатно предоставлены завтраки и обеды. Опыт работы не требуется, возраст — старше 18 лет. Знание иностранных языков приветствуется, но не обязательно. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в Финляндию собирать грибы. За это обещают зарплату в 3000 евро.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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