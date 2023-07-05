Пермякам предлагают работу в Израиле с зарплатой в 3000 долларов

Жителям Перми и Пермского края предлагают работу на кондитерских фабриках в Израиле. Работодатель обещает платить от 2,5 до 3 тысяч долларов в месяц.
«Нужны работники на кондитерские фабрики. Обязанности: изготовление сладостей, упаковка, фасовка. Зарплата от 8,5 до 10,2 тысячи шекелей в месяц или от 2,5 до 3 тысяч долларов», — сообщается в объявлении на сайте «Авито».
Также уточняется, что работодатель поможет въехать в Израиль, оформить разрешение на работу и найти жилье. Но расходы на авиабилеты и проживание не компенсирует. Во время смены сотрудникам будут бесплатно предоставлены завтраки и обеды. Опыт работы не требуется, возраст — старше 18 лет. Знание иностранных языков приветствуется, но не обязательно.
Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут в Финляндию собирать грибы. За это обещают зарплату в 3000 евро.
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