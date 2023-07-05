Бойцы специальной военной операции (СВО) получили помощь от председателя мандатной комиссии Курганской областной думы Владимира Алейникова. Он отправил им прибор ночного видения. Об этом сообщается в группе «Курганская областная Дума» в социальной сети «ВКонтакте».
«Один из защитников в ходе телефонного разговора с отцом сообщил, что им нужен комплект автомобильных шин для автомобиля „УАЗ“ и приборы ночного видения. Тот, в свою очередь, обратился к депутату. Владимир Алейников приобрел все необходимое и отправил землякам-частоозерцам», — указано в посте.
Сообщается, что в зоне СВО находятся земляки Алейникова из села Восточное Частоозерского округа. Один из них приезжал в отпуск. В группе облдумы сообщается, что Алейников провел с бойцом встречу.
Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты просят для погорельца отсрочку от СВО. Власти отправили соответствующее заявление военному комиссару региона Айрату Зарипову.
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