05 июля 2023

Бойцы СВО показали, что им отправил курганский депутат. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган , алейников владимир
Депутат Алейников купил бойцам СВО шины и прибор ночного видения Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы специальной военной операции (СВО) получили помощь от председателя мандатной комиссии Курганской областной думы Владимира Алейникова. Он отправил им прибор ночного видения. Об этом сообщается в группе «Курганская областная Дума» в социальной сети «ВКонтакте».

«Один из защитников в ходе телефонного разговора с отцом сообщил, что им нужен комплект автомобильных шин для автомобиля „УАЗ“ и приборы ночного видения. Тот, в свою очередь, обратился к депутату. Владимир Алейников приобрел все необходимое и отправил землякам-частоозерцам», — указано в посте.

Сообщается, что в зоне СВО находятся земляки Алейникова из села Восточное Частоозерского округа. Один из них приезжал в отпуск. В группе облдумы сообщается, что Алейников провел с бойцом встречу.

Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты просят для погорельца отсрочку от СВО. Власти отправили соответствующее заявление военному комиссару региона Айрату Зарипову.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бойцы специальной военной операции (СВО) получили помощь от председателя мандатной комиссии Курганской областной думы Владимира Алейникова. Он отправил им прибор ночного видения. Об этом сообщается в группе «Курганская областная Дума» в социальной сети «ВКонтакте». «Один из защитников в ходе телефонного разговора с отцом сообщил, что им нужен комплект автомобильных шин для автомобиля „УАЗ“ и приборы ночного видения. Тот, в свою очередь, обратился к депутату. Владимир Алейников приобрел все необходимое и отправил землякам-частоозерцам», — указано в посте. Сообщается, что в зоне СВО находятся земляки Алейникова из села Восточное Частоозерского округа. Один из них приезжал в отпуск. В группе облдумы сообщается, что Алейников провел с бойцом встречу. Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты просят для погорельца отсрочку от СВО. Власти отправили соответствующее заявление военному комиссару региона Айрату Зарипову.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...