Депутат Алейников купил бойцам СВО шины и прибор ночного видения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бойцы специальной военной операции (СВО) получили помощь от председателя мандатной комиссии Курганской областной думы Владимира Алейникова. Он отправил им прибор ночного видения. Об этом сообщается в группе «Курганская областная Дума» в социальной сети «ВКонтакте».

«Один из защитников в ходе телефонного разговора с отцом сообщил, что им нужен комплект автомобильных шин для автомобиля „УАЗ“ и приборы ночного видения. Тот, в свою очередь, обратился к депутату. Владимир Алейников приобрел все необходимое и отправил землякам-частоозерцам», — указано в посте.

Сообщается, что в зоне СВО находятся земляки Алейникова из села Восточное Частоозерского округа. Один из них приезжал в отпуск. В группе облдумы сообщается, что Алейников провел с бойцом встречу.

Ранее URA.RU писало, что курганские депутаты просят для погорельца отсрочку от СВО. Власти отправили соответствующее заявление военному комиссару региона Айрату Зарипову.