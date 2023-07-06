В Челябинске мужчина напал с бейсбольной битой на медиков

06 июля 2023 в 16:28 Размер текста - 17 +

Один из фельдшеров получил травму Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинске на улице Братьев Кашириных 6 июля местный житель напал с бейсбольной битой на бригаду скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, конфликт произошел из-за ложного вызова. «Бригада получила информацию, что по адресу находится женщина, получившая высотную травму. По этому же вызову прибыл участковый. В итоге выяснилось, что никакой травмы нет. Сожитель пострадавшей ввел медиков в заблуждение, чтобы ее госпитализировали, так как она стала себя плохо чувствовать», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного минздрава, в ходе потасовки челябинец выражался нецензурными словами в адрес бригады скорой медицинской помощи, высказывал угрозы физической расправы. После ругательств мужчина бейсбольной битой ударил по руке врача-реаниматолога и по сумке укладки. Сопровождавший врача медбрат-анестезиолог не пострадал.

В Челябинске на улице Братьев Кашириных 6 июля местный житель напал с бейсбольной битой на бригаду скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, конфликт произошел из-за ложного вызова. «Бригада получила информацию, что по адресу находится женщина, получившая высотную травму. По этому же вызову прибыл участковый. В итоге выяснилось, что никакой травмы нет. Сожитель пострадавшей ввел медиков в заблуждение, чтобы ее госпитализировали, так как она стала себя плохо чувствовать», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного минздрава, в ходе потасовки челябинец выражался нецензурными словами в адрес бригады скорой медицинской помощи, высказывал угрозы физической расправы. После ругательств мужчина бейсбольной битой ударил по руке врача-реаниматолога и по сумке укладки. Сопровождавший врача медбрат-анестезиолог не пострадал.