В Челябинске мужчина напал с бейсбольной битой на медиков

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Один из фельдшеров получил травму Фото:

В Челябинске на улице Братьев Кашириных 6 июля местный житель напал с бейсбольной битой на бригаду скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, конфликт произошел из-за ложного вызова.

«Бригада получила информацию, что по адресу находится женщина, получившая высотную травму. По этому же вызову прибыл участковый. В итоге выяснилось, что никакой травмы нет. Сожитель пострадавшей ввел медиков в заблуждение, чтобы ее госпитализировали, так как она стала себя плохо чувствовать», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного минздрава, в ходе потасовки челябинец выражался нецензурными словами в адрес бригады скорой медицинской помощи, высказывал угрозы физической расправы. После ругательств мужчина бейсбольной битой ударил по руке врача-реаниматолога и по сумке укладки. Сопровождавший врача медбрат-анестезиолог не пострадал.

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В Челябинске на улице Братьев Кашириных 6 июля местный житель напал с бейсбольной битой на бригаду скорой помощи. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, конфликт произошел из-за ложного вызова. «Бригада получила информацию, что по адресу находится женщина, получившая высотную травму. По этому же вызову прибыл участковый. В итоге выяснилось, что никакой травмы нет. Сожитель пострадавшей ввел медиков в заблуждение, чтобы ее госпитализировали, так как она стала себя плохо чувствовать», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного минздрава, в ходе потасовки челябинец выражался нецензурными словами в адрес бригады скорой медицинской помощи, высказывал угрозы физической расправы. После ругательств мужчина бейсбольной битой ударил по руке врача-реаниматолога и по сумке укладки. Сопровождавший врача медбрат-анестезиолог не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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