05 июля 2023

Детей из ЛНР повезут отдыхать в курганские лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Летний лагерь "Каменный цветок". Екатеринбург, эвакуация, комната, номер, одиночество, детский лагерь, палата, запасный выход
Три курганских летних лагеря примут детей из ЛНР Фото:

Около 200 детей из Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР) приедут отдыхать в лагеря Курганской области. Об этом сообщает заместитель курганского губернатора Оксана Куташи в своем telegram-канале.

«Этим летом на базе наших загородных лагерей планируется организовать отдых для 200 детей из подшефного города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики. Примут ребят три наших лагеря», — рассказала Куташи.

Сообщается, что дети будут отдыхать в таких лагерях, как «Романтика», «Чумляк» и «Космос». На базе этих учреждений молодые жители ЛНР смогут попробовать лечебные процедуры, развлекательные мероприятия и иные виды досуга.

Ранее URA.RU писало, что курганским детям выдадут бесплатные путевки в летние лагеря. Такая возможность предоставляется тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Около 200 детей из Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР) приедут отдыхать в лагеря Курганской области. Об этом сообщает заместитель курганского губернатора Оксана Куташи в своем telegram-канале. «Этим летом на базе наших загородных лагерей планируется организовать отдых для 200 детей из подшефного города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики. Примут ребят три наших лагеря», — рассказала Куташи. Сообщается, что дети будут отдыхать в таких лагерях, как «Романтика», «Чумляк» и «Космос». На базе этих учреждений молодые жители ЛНР смогут попробовать лечебные процедуры, развлекательные мероприятия и иные виды досуга. Ранее URA.RU писало, что курганским детям выдадут бесплатные путевки в летние лагеря. Такая возможность предоставляется тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...