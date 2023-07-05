Детей из ЛНР повезут отдыхать в курганские лагеря

06 июля 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Три курганских летних лагеря примут детей из ЛНР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около 200 детей из Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР) приедут отдыхать в лагеря Курганской области. Об этом сообщает заместитель курганского губернатора Оксана Куташи в своем telegram-канале. «Этим летом на базе наших загородных лагерей планируется организовать отдых для 200 детей из подшефного города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики. Примут ребят три наших лагеря», — рассказала Куташи. Сообщается, что дети будут отдыхать в таких лагерях, как «Романтика», «Чумляк» и «Космос». На базе этих учреждений молодые жители ЛНР смогут попробовать лечебные процедуры, развлекательные мероприятия и иные виды досуга. Ранее URA.RU писало, что курганским детям выдадут бесплатные путевки в летние лагеря. Такая возможность предоставляется тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Около 200 детей из Краснодонского района Луганской Народной Республики (ЛНР) приедут отдыхать в лагеря Курганской области. Об этом сообщает заместитель курганского губернатора Оксана Куташи в своем telegram-канале. «Этим летом на базе наших загородных лагерей планируется организовать отдых для 200 детей из подшефного города Краснодона и Краснодонского района Луганской Народной Республики. Примут ребят три наших лагеря», — рассказала Куташи. Сообщается, что дети будут отдыхать в таких лагерях, как «Романтика», «Чумляк» и «Космос». На базе этих учреждений молодые жители ЛНР смогут попробовать лечебные процедуры, развлекательные мероприятия и иные виды досуга. Ранее URA.RU писало, что курганским детям выдадут бесплатные путевки в летние лагеря. Такая возможность предоставляется тем, кто находится в трудной жизненной ситуации.