В МИД РФ назвали глупостью решение голландского «Эрмитажа» сменить имя

МИД РФ: решение голландского «Эрмитажа» сменить имя — это глупость

06 июля 2023 в 18:29 Размер текста - 17 +

«Эрмитаж» в Амстердаме будет называться H’ART Фото: Сергей Русанов © URA.RU Решение бывшего филиала музея «Эрмитаж» в Амстердаме сменить название, чтобы разорвать связи с Россией, является глупостью и отсутствием образования. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова, отвечая на вопросы URA.RU. «Так можно далеко зайти. В западных языках много слов, взятых из достижений нашей науки, например „спутник“. Это глупость, отсутствие образования, собственной культуры. Это конъюнктура и бесконечная кампанейщина, которую они устраивают по любому поводу. Все превращается в дикий информационный фон и пиар», — сказала Мария Захарова. Музей «Эрмитаж Амстердам» 26 июня объявил, что сменит название на H’ART. Музей был открыт в 2009 году, как филиал петербургского государственного «Эрмитажа». На церемонии открытия присутствовал экс-президент России Дмитрий Медведев и королева Нидерландов Биатрикс. В 2022 году взаимодействие между российским и голландским «Эрмитажем» было прервано из-за ситуации на Украине.

Решение бывшего филиала музея «Эрмитаж» в Амстердаме сменить название, чтобы разорвать связи с Россией, является глупостью и отсутствием образования. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова, отвечая на вопросы URA.RU. «Так можно далеко зайти. В западных языках много слов, взятых из достижений нашей науки, например „спутник“. Это глупость, отсутствие образования, собственной культуры. Это конъюнктура и бесконечная кампанейщина, которую они устраивают по любому поводу. Все превращается в дикий информационный фон и пиар», — сказала Мария Захарова. Музей «Эрмитаж Амстердам» 26 июня объявил, что сменит название на H’ART. Музей был открыт в 2009 году, как филиал петербургского государственного «Эрмитажа». На церемонии открытия присутствовал экс-президент России Дмитрий Медведев и королева Нидерландов Биатрикс. В 2022 году взаимодействие между российским и голландским «Эрмитажем» было прервано из-за ситуации на Украине.