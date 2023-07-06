В МИД РФ назвали глупостью решение голландского «Эрмитажа» сменить имя

МИД РФ: решение голландского «Эрмитажа» сменить имя — это глупость
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Виды города. Санкт-Петербург, эрмитаж, живопись, государственный эрмитаж, музейная экспозиция
«Эрмитаж» в Амстердаме будет называться H’ART Фото:

Решение бывшего филиала музея «Эрмитаж» в Амстердаме сменить название, чтобы разорвать связи с Россией, является глупостью и отсутствием образования. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова, отвечая на вопросы URA.RU.

«Так можно далеко зайти. В западных языках много слов, взятых из достижений нашей науки, например „спутник“. Это глупость, отсутствие образования, собственной культуры. Это конъюнктура и бесконечная кампанейщина, которую они устраивают по любому поводу. Все превращается в дикий информационный фон и пиар», — сказала Мария Захарова.

Музей «Эрмитаж Амстердам» 26 июня объявил, что сменит название на H’ART. Музей был открыт в 2009 году, как филиал петербургского государственного «Эрмитажа». На церемонии открытия присутствовал экс-президент России Дмитрий Медведев и королева Нидерландов Биатрикс. В 2022 году взаимодействие между российским и голландским «Эрмитажем» было прервано из-за ситуации на Украине.

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Решение бывшего филиала музея «Эрмитаж» в Амстердаме сменить название, чтобы разорвать связи с Россией, является глупостью и отсутствием образования. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ (МИД) Мария Захарова, отвечая на вопросы URA.RU. «Так можно далеко зайти. В западных языках много слов, взятых из достижений нашей науки, например „спутник“. Это глупость, отсутствие образования, собственной культуры. Это конъюнктура и бесконечная кампанейщина, которую они устраивают по любому поводу. Все превращается в дикий информационный фон и пиар», — сказала Мария Захарова. Музей «Эрмитаж Амстердам» 26 июня объявил, что сменит название на H’ART. Музей был открыт в 2009 году, как филиал петербургского государственного «Эрмитажа». На церемонии открытия присутствовал экс-президент России Дмитрий Медведев и королева Нидерландов Биатрикс. В 2022 году взаимодействие между российским и голландским «Эрмитажем» было прервано из-за ситуации на Украине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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