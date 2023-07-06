Чиновников Екатеринбурга хотят пересадить с иномарок на «Москвичи»

06 июля 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Будут закупать для чиновников «Москвичи 3» или 3е, Орлов не уточнил Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудников администрации Екатеринбурга могут пересадить с Toyota на новые «Москвичи». На днях мэр Алексей Орлов катался на электрической версии автомобиля («Москвич 3е»). В разговоре с URA.RU он заявил, что ему понравилось. «Я просто попросил посмотреть, как он [новый „Москвич“] выглядит, как внутри, ходовые характеристики… Мы же сегодня движемся в направлении электротранспорта», — объяснил необычный тест-драйв Орлов. «Рассматриваем сегодня варианты, потому что автопарк [мэрии] надо обновлять. По характеристикам [„Москвич 3е“] очень неплохой автомобиль. Будем ездить на российских машинах», — анонсировал Орлов. Сейчас сам он передвигается на белой Toyota Land Cruiser, которую забрал из правительственного гаража при переходе в мэрию, его заместители — на черных Toyota Camry, а остальные чиновники — на «обычных» серых Toyota Camry. Отвечая на вопрос, готов ли лично он отказаться от своей иномарки, Орлов заявил: «Я неприхотливый. Есть возможность ездить на „Крузере“ — езжу, не будет такой возможности, буду ездить на „Москвиче“». Когда закупали машины для вице-мэров — в самом начале 2022-го, еще до санкций — цена за одну единицу была в районе 2,2 млн. У дилера, с которым общался Орлов, «Москвичи» «на порядок дешевле». На сайте «Москвича» сказано, что цена кроссовера «Москвич 3» начинается от 1,992 млн рублей, электрокара «Москвич 3» — от 3,558 млн. В апреле инициативу пересадить чиновников на «Москвичи» обсуждали в Москве. С соответствующей инициативой выступили депутаты столичной думы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Сотрудников администрации Екатеринбурга могут пересадить с Toyota на новые «Москвичи». На днях мэр Алексей Орлов катался на электрической версии автомобиля («Москвич 3е»). В разговоре с URA.RU он заявил, что ему понравилось. «Я просто попросил посмотреть, как он [новый „Москвич“] выглядит, как внутри, ходовые характеристики… Мы же сегодня движемся в направлении электротранспорта», — объяснил необычный тест-драйв Орлов. «Рассматриваем сегодня варианты, потому что автопарк [мэрии] надо обновлять. По характеристикам [„Москвич 3е“] очень неплохой автомобиль. Будем ездить на российских машинах», — анонсировал Орлов. Сейчас сам он передвигается на белой Toyota Land Cruiser, которую забрал из правительственного гаража при переходе в мэрию, его заместители — на черных Toyota Camry, а остальные чиновники — на «обычных» серых Toyota Camry. Отвечая на вопрос, готов ли лично он отказаться от своей иномарки, Орлов заявил: «Я неприхотливый. Есть возможность ездить на „Крузере“ — езжу, не будет такой возможности, буду ездить на „Москвиче“». Когда закупали машины для вице-мэров — в самом начале 2022-го, еще до санкций — цена за одну единицу была в районе 2,2 млн. У дилера, с которым общался Орлов, «Москвичи» «на порядок дешевле». На сайте «Москвича» сказано, что цена кроссовера «Москвич 3» начинается от 1,992 млн рублей, электрокара «Москвич 3» — от 3,558 млн. В апреле инициативу пересадить чиновников на «Москвичи» обсуждали в Москве. С соответствующей инициативой выступили депутаты столичной думы.