Компания, отправившая батискаф на дно к «Титанику», приостановила работу

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, подводная лодка, батискаф, подводный флот, глубоководный спускаемый аппарат, гса, северный флот
OceanGate больше не организовывает туры к «Титанику», сообщает ABC News Фото:

Компания OceanGate, организовавшая тур батискафа «Титан» к затонувшему «Титанику», приостановила все разведочные операции. Об этом сообщает ABC News.

«OceanGate приостанавливает все разведочные и коммерческие операции после взрыва Титана», — говорится в материале издания. Других подробностей не приведено.

Батискаф «Титан» с пятью туристами пропал 19 июня, отправившись исследовать затонувший корабль «Титаник». Его поиски вела Береговая охрана США и Канады, пишут «Дни.ру». 28 июня со дна достали обломки судна. Экипаж погиб.

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Компания OceanGate, организовавшая тур батискафа «Титан» к затонувшему «Титанику», приостановила все разведочные операции. Об этом сообщает ABC News. «OceanGate приостанавливает все разведочные и коммерческие операции после взрыва Титана», — говорится в материале издания. Других подробностей не приведено. Батискаф «Титан» с пятью туристами пропал 19 июня, отправившись исследовать затонувший корабль «Титаник». Его поиски вела Береговая охрана США и Канады, пишут «Дни.ру». 28 июня со дна достали обломки судна. Экипаж погиб.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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