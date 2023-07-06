Компания, отправившая батискаф на дно к «Титанику», приостановила работу

06 июля 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

OceanGate больше не организовывает туры к «Титанику», сообщает ABC News Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ Компания OceanGate, организовавшая тур батискафа «Титан» к затонувшему «Титанику», приостановила все разведочные операции. Об этом сообщает ABC News. «OceanGate приостанавливает все разведочные и коммерческие операции после взрыва Титана», — говорится в материале издания. Других подробностей не приведено. Батискаф «Титан» с пятью туристами пропал 19 июня, отправившись исследовать затонувший корабль «Титаник». Его поиски вела Береговая охрана США и Канады, пишут «Дни.ру». 28 июня со дна достали обломки судна. Экипаж погиб.

Компания OceanGate, организовавшая тур батискафа «Титан» к затонувшему «Титанику», приостановила все разведочные операции. Об этом сообщает ABC News. «OceanGate приостанавливает все разведочные и коммерческие операции после взрыва Титана», — говорится в материале издания. Других подробностей не приведено. Батискаф «Титан» с пятью туристами пропал 19 июня, отправившись исследовать затонувший корабль «Титаник». Его поиски вела Береговая охрана США и Канады, пишут «Дни.ру». 28 июня со дна достали обломки судна. Экипаж погиб.