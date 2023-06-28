Со дна достали обломки батискафа, пропавшего у «Титаника». Видео

28 июня 2023 в 20:52 Размер текста - 17 +

Обломки «Титана» были подняты кранами, сообщает Sky News Фото: AP/TASS новость из сюжета Рядом с «Титаником» пропал батискаф «Титан» с людьми на борту На кадрах, появившихся в интернете, видны обломки батискафа «Титан» компании Ocean Gate, который следовал к затонувшему «Титанику». Их достали со дна кранами. Видео опубликовано британским изданием Sky News. «Обломки подводного аппарата „Титан“ были доставлены на берег после того, как он взорвался на дне Атлантики почти две недели назад», — говорится в материале Sky News. Там уточнили, что обломки были подняты брезентом, а затем кранами. Батискаф «Титан» отправился на экскурсию к затонувшему «Титанику». 18 июня он перестал выходить на связь. На субмарине находилось пять человек. Береговая охрана США заявила, что обломки батискафа свидетельствуют о его взрыве. Туристов заранее предупреждали, что погружение несет смертельную опасность, передают «Дни.ру». «Роскосмос» показал спутниковое фото места гибели экипажа батискафа, пишет MK.RU .

На кадрах, появившихся в интернете, видны обломки батискафа «Титан» компании Ocean Gate, который следовал к затонувшему «Титанику». Их достали со дна кранами. Видео опубликовано британским изданием Sky News. «Обломки подводного аппарата „Титан“ были доставлены на берег после того, как он взорвался на дне Атлантики почти две недели назад», — говорится в материале Sky News. Там уточнили, что обломки были подняты брезентом, а затем кранами. Батискаф «Титан» отправился на экскурсию к затонувшему «Титанику». 18 июня он перестал выходить на связь. На субмарине находилось пять человек. Береговая охрана США заявила, что обломки батискафа свидетельствуют о его взрыве. Туристов заранее предупреждали, что погружение несет смертельную опасность, передают «Дни.ру». «Роскосмос» показал спутниковое фото места гибели экипажа батискафа, пишет MK.RU.