07 июля 2023

Мэрию в Курганской области заставили выделить деньги на ремонт детсада

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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , приговор, судебное заседание, приговор суда, суд
Суд обязал мэрию выделить деньги на ремонт детсада Фото:

Управление образования администрации Петуховского муниципального округа (Курганская область) должно выделить деньги на ремонт детского сада «Теремок», у которого повреждена кровля, а потолок и стены из-за сырости поражены грибком. Об этом говорится в решении Петуховского районного суда.

«Возложить на Октябрьскую среднюю общеобразовательную школу до 31 сентября 2023 года устранить дефекты кровли, стен и потолков помещений в здании структурного подразделения — детский сад „Теремок“. Обязать управление образования администрации Петуховского муниципального округа профинансировать ремонт», — говорится в документе, опубликованном на сайте суда.

Прокурор Петуховского округа обратился в суд с иском к школе, указав, что в помещении детского сада из-за поврежденной кровли есть следы протекания, стены и потолок поражены грибком, а также в некоторых местах отваливается штукатурка. Представитель ответчика согласилась с требованиями и указала, что неоднократно направляла заявки в администрацию о выделении средств на ремонт. Она рассказала, что в весенне-летний период после таяния снега и прошедших дождей ей приходится закрывать младшую группу детского сада из-за угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей. Представитель управления образования мэрии не согласилась с иском и заявила, что установленный срок для проведения ремонта является неразумным.

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Управление образования администрации Петуховского муниципального округа (Курганская область) должно выделить деньги на ремонт детского сада «Теремок», у которого повреждена кровля, а потолок и стены из-за сырости поражены грибком. Об этом говорится в решении Петуховского районного суда. «Возложить на Октябрьскую среднюю общеобразовательную школу до 31 сентября 2023 года устранить дефекты кровли, стен и потолков помещений в здании структурного подразделения — детский сад „Теремок“. Обязать управление образования администрации Петуховского муниципального округа профинансировать ремонт», — говорится в документе, опубликованном на сайте суда. Прокурор Петуховского округа обратился в суд с иском к школе, указав, что в помещении детского сада из-за поврежденной кровли есть следы протекания, стены и потолок поражены грибком, а также в некоторых местах отваливается штукатурка. Представитель ответчика согласилась с требованиями и указала, что неоднократно направляла заявки в администрацию о выделении средств на ремонт. Она рассказала, что в весенне-летний период после таяния снега и прошедших дождей ей приходится закрывать младшую группу детского сада из-за угрозы причинения вреда жизни и здоровью детей. Представитель управления образования мэрии не согласилась с иском и заявила, что установленный срок для проведения ремонта является неразумным.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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