В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова случился конфликт на проезжей части, который перерос в драку. Читательница URA.RU сообщила, что в потасовке участвовали иностранные граждане.
«На перекрестке 8 Марта и Фурманова потасовка иностранцев. Не понятно, что стало причиной, то ли подрезали на дороге кого-то, то ли что-то еще», — рассказала Рината URA.RU.
На видео, которое прислал подписчик, шестеро мужчин выясняют отношения рядом с проезжающим транспортом, периодически нападая друг на друга. В УМВД Екатеринбурга заявили, что сообщений по данному факту в полицию не поступало. Участники конфликта могут обратиться с заявлением в ближайший территориальный ОВД.
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