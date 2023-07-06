В Екатеринбурге мигранты устроили драку на проезжей части. Видео

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В драке участвовало несколько человек Фото:

В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова случился конфликт на проезжей части, который перерос в драку. Читательница URA.RU сообщила, что в потасовке участвовали иностранные граждане.

«На перекрестке 8 Марта и Фурманова потасовка иностранцев. Не понятно, что стало причиной, то ли подрезали на дороге кого-то, то ли что-то еще», — рассказала Рината URA.RU.

На видео, которое прислал подписчик, шестеро мужчин выясняют отношения рядом с проезжающим транспортом, периодически нападая друг на друга. В УМВД Екатеринбурга заявили, что сообщений по данному факту в полицию не поступало. Участники конфликта могут обратиться с заявлением в ближайший территориальный ОВД.

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В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 Марта и Фурманова случился конфликт на проезжей части, который перерос в драку. Читательница URA.RU сообщила, что в потасовке участвовали иностранные граждане. «На перекрестке 8 Марта и Фурманова потасовка иностранцев. Не понятно, что стало причиной, то ли подрезали на дороге кого-то, то ли что-то еще», — рассказала Рината URA.RU. На видео, которое прислал подписчик, шестеро мужчин выясняют отношения рядом с проезжающим транспортом, периодически нападая друг на друга. В УМВД Екатеринбурга заявили, что сообщений по данному факту в полицию не поступало. Участники конфликта могут обратиться с заявлением в ближайший территориальный ОВД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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