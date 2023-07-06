06 июля 2023

Полицейские раскрыли подробности отравления подростков алкоголем в Свердловской области

Полковник Горелых поделился подробностями отравления подростков алкоголем в Первоуральске
© Служба новостей «URA.RU»
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В больницу попали четверо подростков Фото:

В свердловском Главке рассказали подробности отравления подростков алкоголем в Первоуральске (Свердловская область). Информацией о происшествии поделился руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.

«Сообщение о ЧП с детьми поступило от медработников в дежурную часть полиции территориального ОВД вечером 6 июля. Пострадали мальчик и три девочки, они попали в больницу. По версии сыщиков, подростки употребили на берегу местного пруда неизвестный напиток, приобретенный в торговой точке», — рассказал Горелых.

Руководитель пресс-службы свердловского Главка уточнил, что расследование происшествия взято на особый контроль регионального МВД и территориального ОВД. «Тщательным проверкам будут подвергнуты торговые точки в микрорайоне, где случилась беда», — добавил Валерий Горелых.

Ранее РИА «Новый День» сообщало об отравлении алкогольным напитком подростков в Первоуральске. По информации издания двое из четырех несовершеннолетних попали в реанимацию.

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В свердловском Главке рассказали подробности отравления подростков алкоголем в Первоуральске (Свердловская область). Информацией о происшествии поделился руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых. «Сообщение о ЧП с детьми поступило от медработников в дежурную часть полиции территориального ОВД вечером 6 июля. Пострадали мальчик и три девочки, они попали в больницу. По версии сыщиков, подростки употребили на берегу местного пруда неизвестный напиток, приобретенный в торговой точке», — рассказал Горелых. Руководитель пресс-службы свердловского Главка уточнил, что расследование происшествия взято на особый контроль регионального МВД и территориального ОВД. «Тщательным проверкам будут подвергнуты торговые точки в микрорайоне, где случилась беда», — добавил Валерий Горелых. Ранее РИА «Новый День» сообщало об отравлении алкогольным напитком подростков в Первоуральске. По информации издания двое из четырех несовершеннолетних попали в реанимацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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