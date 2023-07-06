Полицейские раскрыли подробности отравления подростков алкоголем в Свердловской области

В свердловском Главке рассказали подробности отравления подростков алкоголем в Первоуральске (Свердловская область). Информацией о происшествии поделился руководитель пресс-службы ГУВД Свердловской области Валерий Горелых.
«Сообщение о ЧП с детьми поступило от медработников в дежурную часть полиции территориального ОВД вечером 6 июля. Пострадали мальчик и три девочки, они попали в больницу. По версии сыщиков, подростки употребили на берегу местного пруда неизвестный напиток, приобретенный в торговой точке», — рассказал Горелых.
Руководитель пресс-службы свердловского Главка уточнил, что расследование происшествия взято на особый контроль регионального МВД и территориального ОВД. «Тщательным проверкам будут подвергнуты торговые точки в микрорайоне, где случилась беда», — добавил Валерий Горелых.
Ранее РИА «Новый День» сообщало об отравлении алкогольным напитком подростков в Первоуральске. По информации издания двое из четырех несовершеннолетних попали в реанимацию.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.