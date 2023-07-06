06 июля 2023
05 июля 2023

В районе ЯНАО запущен проект, посвященный героям СВО

В Надыме организуют встречи, посвященные героям спецоперации
© Служба новостей «URA.RU»
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Герои СВО. Тобольск, медаль, герои сво, родственники ветеранов сво
Проект организован по поручению главы муниципалитета Дмитрия Жаромских Фото:

В Надыме (ЯНАО) запустили проект, в рамках которого жителям и гостям города расскажут о ямальцах, награжденных за отвагу, мужество и героизм. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии надымского района.

«В Надыме организован муниципальный проект — „Портреты наших героев“. На различных мероприятиях жителей и гостей района знакомят с историями земляков, отмеченных высокими наградами за отвагу, мужество и героизм», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации.

Первую встречу провели 6 июля в музее истории и археологии. Подобные мероприятия планируется проводить на протяжении нескольких месяцев. Проект организован по поручению главы муниципалитета Дмитрия Жаромских.

Глава Надыма отметил, что рассказывать о земляках, сражающихся в зоне СВО важно не только детям, но и взрослым. Он считает своим долгом помнить о погибших и помогать тем, кто сейчас на передовой. Уточняется, что муниципальный проект — «Портреты наших героев» организован в рамках регионального проекта «Северяне. Жизнь героя».

Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) в автобусах появились памятные уголки, посвященные подвигу героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, во время военных конфликтов в зоне СВО. В музеи на колесах превратили 11 автобусов, их можно узнать по баннеру «Ноябрьск — город героев».

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В Надыме (ЯНАО) запустили проект, в рамках которого жителям и гостям города расскажут о ямальцах, награжденных за отвагу, мужество и героизм. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии надымского района. «В Надыме организован муниципальный проект — „Портреты наших героев“. На различных мероприятиях жителей и гостей района знакомят с историями земляков, отмеченных высокими наградами за отвагу, мужество и героизм», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте администрации. Первую встречу провели 6 июля в музее истории и археологии. Подобные мероприятия планируется проводить на протяжении нескольких месяцев. Проект организован по поручению главы муниципалитета Дмитрия Жаромских. Глава Надыма отметил, что рассказывать о земляках, сражающихся в зоне СВО важно не только детям, но и взрослым. Он считает своим долгом помнить о погибших и помогать тем, кто сейчас на передовой. Уточняется, что муниципальный проект — «Портреты наших героев» организован в рамках регионального проекта «Северяне. Жизнь героя». Ранее сообщалось, что в Ноябрьске (ЯНАО) в автобусах появились памятные уголки, посвященные подвигу героев, погибших в годы Великой Отечественной войны, во время военных конфликтов в зоне СВО. В музеи на колесах превратили 11 автобусов, их можно узнать по баннеру «Ноябрьск — город героев».
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© Служба новостей «URA.RU»
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