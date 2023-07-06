В автобусной аварии в Нью-Йорке пострадали более 80 человек

07 июля 2023 в 07:35 Размер текста - 17 +

В Нью-Йорке столкнулись два автобуса, пострадал 81 человек, пишет New York Post Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Нью-Йорке (США) произошло ДТП, в ходе которого столкнулись двухэтажный туристический и городской автобусы. Пострадали более 80 человек. Об этом сообщает газета New York Post. «Экскурсионный автобус врезался в заднюю часть автобуса MTA на 23-й Восточной улице и Первой авеню в Манхэттене. <…> 18 человек были госпитализированы. <…> 63 оказали медпомощь», — уточнили авторы газеты. Отмечается, что оба автобуса были переполнены пассажирами. Большая часть из них отделались мелкими травмами и ушибами.

В Нью-Йорке (США) произошло ДТП, в ходе которого столкнулись двухэтажный туристический и городской автобусы. Пострадали более 80 человек. Об этом сообщает газета New York Post. «Экскурсионный автобус врезался в заднюю часть автобуса MTA на 23-й Восточной улице и Первой авеню в Манхэттене. <…> 18 человек были госпитализированы. <…> 63 оказали медпомощь», — уточнили авторы газеты. Отмечается, что оба автобуса были переполнены пассажирами. Большая часть из них отделались мелкими травмами и ушибами.