06 июля 2023

В автобусной аварии в Нью-Йорке пострадали более 80 человек

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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, нью йорк, сша, америка, статуя свободы
В Нью-Йорке столкнулись два автобуса, пострадал 81 человек, пишет New York Post Фото:

В Нью-Йорке (США) произошло ДТП, в ходе которого столкнулись двухэтажный туристический и городской автобусы. Пострадали более 80 человек. Об этом сообщает газета New York Post.

«Экскурсионный автобус врезался в заднюю часть автобуса MTA на 23-й Восточной улице и Первой авеню в Манхэттене. <…> 18 человек были госпитализированы. <…> 63 оказали медпомощь», — уточнили авторы газеты. Отмечается, что оба автобуса были переполнены пассажирами. Большая часть из них отделались мелкими травмами и ушибами.

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В Нью-Йорке (США) произошло ДТП, в ходе которого столкнулись двухэтажный туристический и городской автобусы. Пострадали более 80 человек. Об этом сообщает газета New York Post. «Экскурсионный автобус врезался в заднюю часть автобуса MTA на 23-й Восточной улице и Первой авеню в Манхэттене. <…> 18 человек были госпитализированы. <…> 63 оказали медпомощь», — уточнили авторы газеты. Отмечается, что оба автобуса были переполнены пассажирами. Большая часть из них отделались мелкими травмами и ушибами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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