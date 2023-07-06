06 июля 2023

Пермский аэропорт превратится в концертную площадку

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Аэропорт "Большое Савино". Пермь., большое савино
В аэропорту Перми дадут концерт Фото:
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300-летие Перми

В Перми стартует фестиваль экспериментального театра «Пермское море». В рамках него спектакли, концерты и перформансы пройдут в неожиданных городских локациях, говорят организаторы. Одной из площадок станет терминал аэропорта «Большое Савино».

«20 июля в аэропорту „Большое Савино“ состоится серия перформативных лекций и симфонический концерт для уезжающих и приезжающих. Хедлайнером его станет артист Театра-Театра Марат Мударисов», — сообщается на сайте 300-летия Перми.

Фестиваль «Пермское море» откроется 10 июля спектаклем в бассейне «Олимпия». До конца месяца в его рамках пройдет около 20 мероприятий. Площадками станут торговые центры, ботанический сад, колесо обозрения в парке развлечений и другие нестандартные для театра локации.

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В Перми стартует фестиваль экспериментального театра «Пермское море». В рамках него спектакли, концерты и перформансы пройдут в неожиданных городских локациях, говорят организаторы. Одной из площадок станет терминал аэропорта «Большое Савино». «20 июля в аэропорту „Большое Савино“ состоится серия перформативных лекций и симфонический концерт для уезжающих и приезжающих. Хедлайнером его станет артист Театра-Театра Марат Мударисов», — сообщается на сайте 300-летия Перми. Фестиваль «Пермское море» откроется 10 июля спектаклем в бассейне «Олимпия». До конца месяца в его рамках пройдет около 20 мероприятий. Площадками станут торговые центры, ботанический сад, колесо обозрения в парке развлечений и другие нестандартные для театра локации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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