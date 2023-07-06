Пермский аэропорт превратится в концертную площадку

В Перми стартует фестиваль экспериментального театра «Пермское море». В рамках него спектакли, концерты и перформансы пройдут в неожиданных городских локациях, говорят организаторы. Одной из площадок станет терминал аэропорта «Большое Савино».
«20 июля в аэропорту „Большое Савино“ состоится серия перформативных лекций и симфонический концерт для уезжающих и приезжающих. Хедлайнером его станет артист Театра-Театра Марат Мударисов», — сообщается на сайте 300-летия Перми.
Фестиваль «Пермское море» откроется 10 июля спектаклем в бассейне «Олимпия». До конца месяца в его рамках пройдет около 20 мероприятий. Площадками станут торговые центры, ботанический сад, колесо обозрения в парке развлечений и другие нестандартные для театра локации.
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