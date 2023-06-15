Мастера экспериментального театра в Перми покажут балет на трамвайных путях и спектакли в ТРЦ

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Виды города. Пермь, современный трамвай
Трамваю придется посторониться на время балетного шоу Фото:
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В Перми пройдет фестиваль нового театра «Пермское море». В июле он охватит самые неожиданные городские локации, в том числе, цветочные магазины, колесо обозрения и трамвайные пути, рассказал куратор Александр Шумилин.

«Мы берем весь город во внимание, фестиваль растекается по всему городу. Откроем фестиваль спектаклем в бассейне „Олимпия“ 10 июля, дальше мы перейдем на цветочные магазины, колесо обозрения, запланирован балет на трамвайных путях. То есть придем в уникальные и знаковые для Перми локации и будем создавать новый театр», сообщил Шумилин на пресс-конференции.

Во время фестиваля будут задействованы также ботанический сад Пермского университета, парки и скверы. Всего будет показано около 15 спектакле. Некоторые пройдут несколько раз.

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В Перми пройдет фестиваль нового театра «Пермское море». В июле он охватит самые неожиданные городские локации, в том числе, цветочные магазины, колесо обозрения и трамвайные пути, рассказал куратор Александр Шумилин. «Мы берем весь город во внимание, фестиваль растекается по всему городу. Откроем фестиваль спектаклем в бассейне „Олимпия“ 10 июля, дальше мы перейдем на цветочные магазины, колесо обозрения, запланирован балет на трамвайных путях. То есть придем в уникальные и знаковые для Перми локации и будем создавать новый театр», сообщил Шумилин на пресс-конференции. Во время фестиваля будут задействованы также ботанический сад Пермского университета, парки и скверы. Всего будет показано около 15 спектакле. Некоторые пройдут несколько раз.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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