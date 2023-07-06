Под Екатеринбургом нашли тело подростка

07 июля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Водолазы нашли тело утонувшего подростка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В пруду Первоуральска (Свердловская область) водолазы обнаружили тело утонувшего подростка. Предположительно, ему было 16 лет. По словам силовиков, ЧП не носит признаков криминала. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерия Горелых, тело подростка уже опознано. Погибший на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) не состоял. «По данному факту проводится процессуальная проверка. После проведения осмотра места происшествия тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Согласно предварительным данным осмотра, внешних признаков криминальной смерти не имеется. Опрошены очевидцы, выполняются иные процессуальные действия», — отметили в свердловском СКР. Тело молодого человека обнаружил водолаз Константин Титов на глубине порядка 2,5-3 метров. «Всего в поисковых мероприятиях сотрудники полиции задействовали четырех водолазов. Розыскным мероприятиям дан отбой. Предварительно ЧП не носит признаков криминала. 16-летний подросток по имени Степан уже опознан. На учете в ПДН он и его многодетная семья не состояли. Воспитанием занималась мать, которая также воспитывает трех дочерей. До момента трагедии конфликтов в семье не было», — сообщили в региональном ГУ МВД. Жители Первоуральска сообщали в соцсетях о том, в пруду утонул подросток. Друзья подростка, с которыми он отдыхал, подумали, что он решил над ними подшутить, и не сразу всполошились. Позже отдыхающая молодежь начала просить помощь у очевидцев трагедии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пруду Первоуральска (Свердловская область) водолазы обнаружили тело утонувшего подростка. Предположительно, ему было 16 лет. По словам силовиков, ЧП не носит признаков криминала. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга. По словам начальника пресс-службы регионального ГУ МВД России Валерия Горелых, тело подростка уже опознано. Погибший на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) не состоял. «По данному факту проводится процессуальная проверка. После проведения осмотра места происшествия тело умершего будет направлено на экспертизу для выяснения давности и точной причины смерти. Согласно предварительным данным осмотра, внешних признаков криминальной смерти не имеется. Опрошены очевидцы, выполняются иные процессуальные действия», — отметили в свердловском СКР. Тело молодого человека обнаружил водолаз Константин Титов на глубине порядка 2,5-3 метров. «Всего в поисковых мероприятиях сотрудники полиции задействовали четырех водолазов. Розыскным мероприятиям дан отбой. Предварительно ЧП не носит признаков криминала. 16-летний подросток по имени Степан уже опознан. На учете в ПДН он и его многодетная семья не состояли. Воспитанием занималась мать, которая также воспитывает трех дочерей. До момента трагедии конфликтов в семье не было», — сообщили в региональном ГУ МВД. Жители Первоуральска сообщали в соцсетях о том, в пруду утонул подросток. Друзья подростка, с которыми он отдыхал, подумали, что он решил над ними подшутить, и не сразу всполошились. Позже отдыхающая молодежь начала просить помощь у очевидцев трагедии.