WP раскрыла, что ждет Украину на саммите НАТО

The Washington Post: страны НАТО на грядущем саммите откажут Украине в отправке войск

07 июля 2023 в 12:35 Размер текста - 17 +

Украина рискует не получить членство в НАТО, считают обозреватели газеты Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Страны НАТО до сих не определились, что предложить Киеву на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11—12 июля. Большинство союзников вовсе считают невозможным присоединение Украины, пока она находится в конфликте с Россией и не хотят отправлять свои войска в зону боевых действий. Об этом написали в The Washington Post. В материале отметили, что страны альянса все еще ведут переговоры о том, что предложат Киеву на грядущем саммите. «Похоже, ни один из союзников НАТО не желает посылать своих солдат сражаться на Украину. И США неоднократно отказывались от отправки Украине своего самого современного оружия», — написали в статье. Уточняется, что США, имеющие наибольшее влияние среди членов Североатлантического альянса, уже несколько месяцев пытаются снизить ожидание Украины от этого заседания. Вашингтон намерен сосредоточиться на гарантиях безопасности для Киева, а не на членстве в НАТО. Также некоторые члены альянса считают невозможным вступление украинской стороны в альянс, пока она находится в конфликте с Россией. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что Киев получит место в НАТО после саммита в Вильнюсе, пишет RT. Однако экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст предположила, что Украина не получит даже гарантий безопасности на этой встрече. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Страны НАТО до сих не определились, что предложить Киеву на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11—12 июля. Большинство союзников вовсе считают невозможным присоединение Украины, пока она находится в конфликте с Россией и не хотят отправлять свои войска в зону боевых действий. Об этом написали в The Washington Post. В материале отметили, что страны альянса все еще ведут переговоры о том, что предложат Киеву на грядущем саммите. «Похоже, ни один из союзников НАТО не желает посылать своих солдат сражаться на Украину. И США неоднократно отказывались от отправки Украине своего самого современного оружия», — написали в статье. Уточняется, что США, имеющие наибольшее влияние среди членов Североатлантического альянса, уже несколько месяцев пытаются снизить ожидание Украины от этого заседания. Вашингтон намерен сосредоточиться на гарантиях безопасности для Киева, а не на членстве в НАТО. Также некоторые члены альянса считают невозможным вступление украинской стороны в альянс, пока она находится в конфликте с Россией. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что Киев получит место в НАТО после саммита в Вильнюсе, пишет RT. Однако экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст предположила, что Украина не получит даже гарантий безопасности на этой встрече.