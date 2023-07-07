WP раскрыла, что ждет Украину на саммите НАТО

The Washington Post: страны НАТО на грядущем саммите откажут Украине в отправке войск
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Нато.вооружение. техника. stock, совещание, нато, заседание, nato, stock, североатлантический, альянс
Украина рискует не получить членство в НАТО, считают обозреватели газеты Фото:

Страны НАТО до сих не определились, что предложить Киеву на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11—12 июля. Большинство союзников вовсе считают невозможным присоединение Украины, пока она находится в конфликте с Россией и не хотят отправлять свои войска в зону боевых действий. Об этом написали в The Washington Post.

В материале отметили, что страны альянса все еще ведут переговоры о том, что предложат Киеву на грядущем саммите. «Похоже, ни один из союзников НАТО не желает посылать своих солдат сражаться на Украину. И США неоднократно отказывались от отправки Украине своего самого современного оружия», — написали в статье.

Уточняется, что США, имеющие наибольшее влияние среди членов Североатлантического альянса, уже несколько месяцев пытаются снизить ожидание Украины от этого заседания. Вашингтон намерен сосредоточиться на гарантиях безопасности для Киева, а не на членстве в НАТО. Также некоторые члены альянса считают невозможным вступление украинской стороны в альянс, пока она находится в конфликте с Россией.

Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что Киев получит место в НАТО после саммита в Вильнюсе, пишет RT. Однако экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст предположила, что Украина не получит даже гарантий безопасности на этой встрече.

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Страны НАТО до сих не определились, что предложить Киеву на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе 11—12 июля. Большинство союзников вовсе считают невозможным присоединение Украины, пока она находится в конфликте с Россией и не хотят отправлять свои войска в зону боевых действий. Об этом написали в The Washington Post. В материале отметили, что страны альянса все еще ведут переговоры о том, что предложат Киеву на грядущем саммите. «Похоже, ни один из союзников НАТО не желает посылать своих солдат сражаться на Украину. И США неоднократно отказывались от отправки Украине своего самого современного оружия», — написали в статье. Уточняется, что США, имеющие наибольшее влияние среди членов Североатлантического альянса, уже несколько месяцев пытаются снизить ожидание Украины от этого заседания. Вашингтон намерен сосредоточиться на гарантиях безопасности для Киева, а не на членстве в НАТО. Также некоторые члены альянса считают невозможным вступление украинской стороны в альянс, пока она находится в конфликте с Россией. Ранее глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов допустил, что Киев получит место в НАТО после саммита в Вильнюсе, пишет RT. Однако экс-заместитель генерального секретаря по публичной дипломатии Стефани Бабст предположила, что Украина не получит даже гарантий безопасности на этой встрече.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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